أنشيلوتي يطلب حسم الصفقة قبل بدء فترة الإعداد

يدخل ريال مدريد بكامل ثقله في مفاوضات مع إدارة نادي ليل، من أجل حسم صفقة الفرنسي ليني يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح التعاقد مع المدافع الشاب أمرًا ملحًا داخل النادي الملكي، خصوصًا بعد إطلاق سراح رافا مارين، الذي اجتاز الفحص الطبي في نابولي الإيطالي، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

إصرار أنطونيو كونتي على التعاقد مع المدافع الأندلسي في أقرب وقت ممكن، دفع أوريليو دي لورينتيس إلى الموافقة على دفع 12 مليون يورو لرافا وأيضًا أن يحتفظ مدريد بخيار إعادة شرائه اعتبارًا من عام 2026 مقابل 25 مليون يورو فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد يجهز عرضًا بقيمة 35 مليون يورو لإقناع إدارة ليل بالموافقة على بيع ليني يورو، بخلاف بعض البنود الشخصية والمكافآت، مثلما حدث في صفقة إدواردو كامافينجا مع رين خلال صيف 2021.

وأشارت إلى أن النادي الملكي يحاول التسريع من عملية التعاقد مع ليني يورو (18 عامًا)، حتى يشارك مع الفريق من اليوم الأول لفترة الإعداد، الإثنين المقبل، حتى يستطيع التأقلم مع الفريق تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت "آس" أن الثنائي الدفاعي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر، لن يتواجد فترة الإعداد للموسم الجديد، لأن خروجهما مؤخرًا من كوبا أمريكا وأمم أوروبا، على التوالي، يعني أنهما في إجازة حتى اليوم السابق للرحلة إلى الولايات المتحدة (28 يوليو).