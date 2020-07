كالياري ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

كالياري 2 × 0 يوفنتوس

77' خطأ ليوفنتوس من أمام منطقة الجزاء، ينفذه رونالدو بتسديدة تصطدم بالجدار.

76' بيترس يدخل بدلاً من بينتانكور.

75' رونالدو يرسل عرضية من اليمين تصل لبينتنانكور الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية.

73' الحكم يشير للاعبين بالعودة وتستأنف المباراة.

71' وقت مستقطع يمنحه الحكم للاعبين في هذه الأثناء.

70' خطيييييييييييرة لكالياري بعرضية من اليسار ليكويانيس تصل لسيميوني الذي يحولها للمرمى لكنها تصطدم ببونوتشي، فترتد الكرة لسيميوني من جديد الذي يرسل تسديدة يعترضها روجاني.

70' عرضية من اليسار عن طريق ساندرو تصل سهلة ليد كرانيو.

67' تمريرات بين عناصر كالياري في الخلف، وضغط من يوفنتوس على حامل الكرة.

61' زانيماتشي وماتويدي يدخلان بدلاً من موراتوري وبيانيتش.

57' عرضية من اليسار عن طريق رونالدو يقابلها بيرنارديسكي برأسية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

50' ضغط قوي من يوفنتوس على كالياري في هذه الأثناء.

48' بونوتشي يرسل كرة أمامية تبحث عن بيرنارديسكي في اليمين، لكن كلافان يعيدها للحارس برأسه.

47' بالوسكي يدخل بدلاً من روج.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني..

ليكويانيس يدخل بدلاً من جاليانو بين شوطي المباراة.

50' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول.

49' بيانيتش ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين الحارس.

48' خطأ ليوفنتوس من على يمين القوس بعد تدخل قوي على كوادرادو.

47' كرة أمامية تصل لسيميوني أمام يمين منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة تعبر من على يمين بوفون.

47' الثاااااااااااااااااااني لكالياري عن طريق سيميوني.

45' عرضية أرضية من اليمين عن طريق بيرنارديسكي، يقابلها رونالدو بتسديدة تخرج بعيدة وعالية إلى ضربة مرمى.

44' الكرة تصل لبيرنارديسكي في اليمين فيمررها لبينتانكور الذي يرسل تسديدة يعترضها كرانيو من على يساره.

44' خطييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من اليسار عن طريق ساندرو تعبر من على رأس رونالدو.

41' كوادرادو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة أرضية تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين كرانيو.

38' بيرنارديسكي ينفذ ركنية من اليمين بعرضية يقابلها هيجواين بمقصية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

37' خطأ ليوفنتوس من أمام منطقة الجزاء، ينفذه رونالدو بتسديدة تصطدم بالجدار.

29' هدف آخر يضيع من يوفنتوس.. ركنية يخرجها حارس المرمى بصورة خاطئة لتأتي أمام بونوتشي ويطلقها قذيفة لكن لسوء حظه أتت بجوار المرمى.

28' رونالدووووووو من جديد! تسديدة قوية ترتطم بمدافع سامبدوريا وتمر من فوق المرمى بأمتار.

25' استراحة لالتقاط الأنفاس

20' استحواذ شبه كامل ليوفنتوس وسلسلة من التمريرات لكن من دون خطورة تذكر على المرمى.

15' هدف رونالدو! لكن حكم المباراة يلغيه بداعي التسلل. تسديدة أرضية من بيرنارديسكي أكملها الدون لكنه كان في موقف تسلل.

12' الخطر الأول لكالياري بعد الهدف.. تسديدة أرضية قوية ولكن بوفون يتألق ويصدها.

10' يوفنتوس يتراجع نوعًا ما وأصحاب الأرض يسيطرون ويضغطون للتعديل.

8' فاراجو أرسل عرضية أرضية من اليمين عبرت من الجميع ووصلت لماتييلو الذي مرر الكرة من يسار المنطقة لجاليانو الذي أرسل تسديدة من العمق سكنت شباك بوفون.

8' جوووووووووووووووول أول لكالياري عن طريق

5' تسديدة قويييييييية من الشاب موراتوري تصل سهلة إلى يد الحارس كرانيو.

3' جاليانو يتقدم بالكرة في يسار منطقة الجزءا ثم يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة ليد بوفون.

2' عرضية من اليمين عن طريق كوادرادو تصل سهلة ليد الحارس كرانيو.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

سيبدأ ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي بوفون

أليكس ساندرو - دانييلي روجاني - ليوناردو بونوتشي خوان كوادرادو

سيموني موراتوري - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - فيديريكو بيرنارديسكي

