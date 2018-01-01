كالديرون: مورينيو يعشق الأزمات وقد يعود لريال مدريد

رئيس ريال السابق لديه العديد من التحفظات حول سلوك المدرب البرتغالي في معظم الأندية التي ذهب لها

أكد رامون كالديرون الرئيس السابق لريال مدريد، أنه ليس من أشد المعجبين بشخصية المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

مانشستر يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي تخليه بشكل رسمي عن مورينيو، بعد سلسلة من النتائج السيئة محلياً وأوروبياً.

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مورينيو ارتبط بشكل كبير في الساعات الماضية، بالعودة مرة أخرى لريال رغم تواجد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وقال كالديرون عن إمكانية عودة البرتغالي:"أعتقد أن مورينيو كان دائماً هو المشكلة الرئيسية في أي نادي ذهب له".

وأضاف:"عندما كان هنا حرص على توجيه اللوم للآخرين بعد كل هزيمة، الأمر ذاته مع مانشستر يونايتد وخلافاته مع بوجبا وإيريك باييه".

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وتابع:"اختلف كثيراً مع كريستيانو رونالدو، إيكر كاسياس وسيرجيو راموس، وعلينا النظر لشخصية مثل زين الدين زيدان فعلى النقيض تماماً شعبيته كانت رائعة بين اللاعبين".

وأما عن إمكانية عودته:"الرئيس الحالي فلورينتينو بيريز لا يثق في العديد من المدربين، ومورينيو أحد الأسماء القليلة التي حازت على إعجابه".

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واستكمل:"عندما غادر جولين لوبيتيجي كنت متأكداً أن مورينيو سيأتي هنا، ولا استبعد قدومه في المستقبل القريب".

جدير بالذكر أن مورينيو قام بتدريب ريال مدريد لمدة 3 مواسم، وفاز معه بلقبي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني.