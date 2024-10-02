هل يعيد كالافيوري أمجاد شتشيسني؟ "سيجارة إلكترونية" تثير الجدل في مباراة آرسنال وباريس!

لقطة طريفة في دوري أبطال أوروبا

تسببت لقطة غريبة في مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا 2024-2025 بإثارة الكثير من الجدل، أبطالها ديكلان رايس وريكاردو كالافيوري و.. سيجارة إلكترونية!.

خلال المباراة، وبينما كان اللعب متوقفًا إثر خطأ نجم عن احتكاك بين كالافيوري ولاعب باريس سان جيرمان فابيان رويز، توقف اللعب وبدا أن ديكلان رايس يسلم كالافيوري شيئًا ما في يده.

هذا الشيء لم يكن سوى سيجارة إلكترونية، فما لبث أو وضعها كالافيوري في فمه، قبل أن يتم استئناف اللعب بشكل اعتيادي!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد المتابعين قال عبر "إكس": "من رأى ديكلان رايس وهو يعطي كالافيوري سيجارة إلكترونية وسط اللعب؟ أليس كذلك؟" بينما قال آخر: "أعتقد أن رايس أعطى كالافيوري سيجارة إلكترونية وكان عليه إرجاعها!".

ومن المرجح أن تكون تلك السيجارة الإلكترونية قد ألقيت من قبل المشجعين، والأمر لا يعدو كونه لقطة طريفة بين رايس وكالافيوري، وإلا سيتذكر جمهور آرسنال كواليس التدخين في الفريق التي كان بطلها في 2015 فويتشيك شتشيسني بسيجارة أدت إلى رحيله عن الجانرز!.

وفاز آرسنال على باريس سان جيرمان 2-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بهدفين سجلهما كل من كاي هافيرتس وبوكايو ساكا.