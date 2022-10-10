كاكا: نيمار قضى وقتًا سيئًا في باريس وأراد العودة إلى برشلونة

كاكا، أسطورة البرازيل والنجم المقرب من نيمار، يتحدث عن مستقبل نجم "السيليساو" مع باريس سان جيرمان.

تحدث البرازيلي كاكا أسطورة "السيليساو" ونادي ميلان الإيطالي عن مستقبل مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي، الذي يتألق بصورة مذهلة مع نادي العاصمة الفرنسية خلال موسم 2022-23.

نيمار عاش صيفًا مضطربًا وسط الشائعات التي ربطته بالرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن مع استمراره أظهر النجم البرازيلي وجهًا مختلفًا، حيث يعد أبرز نجوم "حديقة الأمراء" في الموسم الحالي.

ويرى كاكا أن نيمار سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، وملتزم بشكل كامل بمشروع النادي على المستوى الطويل.

ماذا قال كاكا؟

كاكا الحاصل على الكرة الذهبية في 2007، وهو آخر لاعب برازيلي يحصل على هذه الجائزة المرموقة، تحدث خلال مقابلة مع قنوات "beIN Sports" عن مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان.

وقال كاكا: "نحن أصدقاء مقربون، لقد تحدثت كثيرًا مع نيمار، وبالطبع قضى وقتًا سيئًا في باريس سان جيرمان عندما أراد العودة إلى برشلونة وكانت لديه مشاكل مع الجماهير، ومع ذلك انتهى به الأمر إلى البقاء والتزم مع النادي".

وأضاف: "اليوم هو سعيد، يعتقد أنه مشروع طويل الأمد، لذلك عامًا بعد عام الفريق يزداد قوة ويكتسب التماسك للفوز بشيء مهم حقًا مثل دوري أبطال أوروبا".

واختتم كاكا تصريحاته قائلًا: "نيمار سعيد في باريس، وباريس سان جيرمان".

نهاية الخلاف مع الجماهير

أصبح نيمار أغلى لاعب في العالم في عام 2017 عندما اشتراه باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو من برشلونة لقيادة مشروع النادي من أجل تحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، أدت إصابات نيمار والخلافات والمشاكل مع المشجعين إلى توتر كبير كان من الممكن أن يؤدي إلى رحيله عن "حديقة الأمراء".

وبعد أن ارتبط نيمار أكثر من مرة بالعودة من جديد إلى برشلونة، أصبح المشجعون الباريسيون أكثر غضبًا من اللاعب، لكن في نهاية المطاف واصل البرازيلي مسيرته في باريس سان جيرمان.

ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى 2025، ويبدو أن خلافاته مع الجماهير أصبحت من الماضي أخيرًا.