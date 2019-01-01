كافاني يوجه صدمة قوية لباريس ويغيب أمام مانشستر يونايتد

إصابة صادمة لباريس ومدربه توماس توخيل قبل مواجهة الفريق الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا

تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية، بعد تعرض مهاجمه الأوروجوياني إديسون كافاني للإصابة.

كافاني شارك كأساسي في مواجهة باريس مع بوردو مساء اليوم السبت بالدوري الفرنسي، وشعر بآلام شديدة في فخذه الأيسر.

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كافاني صاحب الهدف الأول لباريس في المباراة خرج قبل بداية الشوط الثاني، ونزل بدلاً منه الفرنسي كيليان مبابي.

الفحوصات الأولية لا تبدو جيدة للنادي الفرنسي ومدربه الألماني توماس توخيل.

هدف كاسيميرو الرائع 🔥 pic.twitter.com/WXLjG8FYwV — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

ويأتي ذلك وسط شكوك حول خطورة الإصابة وإمكانية تسببها في غياب اللاعب لفترة طويلة.

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غياب كافاني يعد ضربة قوية لباريس قبل مواجهته المرتقبة ضد مانشستر يونايتد الثلاثاء القادم في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وينضم الأوروجوياني لقائمة مصابي باريس، بعد زميله البرازيلي نيمار الذي لن يلعب المباراة أيضاً.