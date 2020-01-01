كافاني يعرض نفسه على ريال مدريد

نجم الأوروجواي بلا فريق منذ مايو

تحدثت أنباء واردة من إسبانيا عن عرض إدينسون كافاني، نجم الأوروجواي، خدماته على ريال مدريد في ظل بحثه عن فريق جديد.

اللاعب انتهى عقده رفقة بي إس جي في نهاية مايو الماضي، ومنذ ذلك الوقت ارتبط بعدة أندية، أبرزها بنفيكا الذي انهارت المفاوضات معه في الأمتار الأخيرة.

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وذكرت "ماركا" أن وكيل اللاعب عرض خدمات كافاني على ريال مدريد قبيل لقاء البارحة أمام ريال سوسييداد، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأضاف التقرير أن فكرة ضم المهاجم تحظى بتأييد في أوساط النادي الملكي بسبب خبراته الكبيرة، وأنه سينضم بشكل مجاني في ظل عدم ارتباطه بأي فريق.

وتكمن العقبة الرئيسية في الراتب الذي يطلبه اللاعب، والذي يتراوح في حدود من سبعة إلى عشرة مليون يورو، والذي بسببه انهارت المفاوضات مع بنفيكا.

ويتواجد كافاني بالوقت الراهن بمزرعته الخاصة في سالتو بالأوروجواي، بانتظار أن يحسم وكيله عملية ضمه لأحد الفرق المهتمة.

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وارتبط اسم لاعب نابولي السابق بعدة أندية مثل أتلتيكو مدريد، جريميو، إنتر، يوفنتوس، وبرشلونة