شهدت مباراة باريس سان جيرمان ورين في الأسبوع الثاني للدوري الفرنسي، معادلة النادي العاصمي لرقم قياسي تاريخي.

جاء ذلك في الدقيقة 36 حين سجل إدينسون كافاني الهدف الأول لناديه ليمنحه الأفضلية.

هدف كافاني ضمن أن باريس نجح بالتسجيل في آخر 40 مباراة متتالية بالدوري الفرنسي، وهو ما لم يحققه سوى نادي ريسينج بين 1962 و1964.

رغم ذلك لا يوجد ضمانات إيجابية حتى اللحظة، حيث تعادل رين بهدف مباي نيانج في الدقيقة 44.

40 - Paris have scored at least one goal in each of their last 40 games in , equalling Racing Club de ’s historical record established between 1962-64. Digger. @PSG_English pic.twitter.com/b55FA7NEDN