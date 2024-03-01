"كاس" تتخذ قرارًا جديدًا في قضية منع الأهلي من التعاقدات .. تطورات مثيرة

تطورات جديدة في قضية منع الأهلي من التعاقدات..

SHAHID

شهدت قضية "منع" الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي من التعاقدات، تطورات مثيرة للغاية، خلال الساعات القليلة الماضية.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع الأهلي من التعاقدات، في الصيف الماضي، على خلفية المستحقات المالية المتأخرة للنجم الجامايكي لويس جرابان؛ قبل أن يحصل النادي على "التدابير الوقتية" من المحكمة الرياضية "كاس"، في انتظار القرار النهائي في القضية.

وفي هذا السياق.. كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن تحديد "كاس"، يوم السابع والعشرين من شهر مارس الجاري، موعدًا لعقد جلسة استماع في قضية "منع" الأهلي من التعاقدات.

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الشيخي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إجراء الإدارة الأهلاوية، تغييرات في فريق الدفاع الخاص بالقضية؛ حيث استعان بقانوني مرموق كان يعمل حتى وقتٍ قريب، "قاضيًا" في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أنه بعد جلسة الاستماع المقررة في 27 مارس؛ لن يتمكن الأهلي من تقديم أي دفوعات إضافية، وستبدأ هيئة التحكيم بالتداول، لإصدار قرارها وكتابته.

وشدد على أن تلك الإجراءات، ستسغرق شهورًا إضافية؛ حيث ستبقى عقوبة "منع" الأهلي من تسجيل صفقات جديدة "التدابير الوقتية"، معلقة.

ونشر أحمد الشيخي، الرعب في نفوس الأهلاوية؛ عندما اكد أن كل شيء ممكن في القضية، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بها؛ لذلك يجب على النادي، أن يضم أكبر عدد من الصفقات، في بداية الميركاتو الصيفي القادم؛ تحسبًا لصدور عقوبة "المنع" في أي وقت.

SHAHID