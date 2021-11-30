فيديو - كأس العرب | تعادل مثير بين العراق وعمان وخماسية لتونس

افتتح المنتخب التونسي نسخة 2021 من كأس العرب، بفوز كبير أمام موريتانيا بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد أحمد بن علي المونديالي بقطر.

حارس المرابطون تألق في الدقائق الأولى من المباراة، وتصدى لانفراد صريح من محمد فراس بالعربي؛ لاعب نسور قرطاج.

ورد الموريتانيون في الدقيقة 14، بفرصة خطيرة عن طريق مولاي أحمد، لكن فاروق بن مصطفى؛ حارس مرمى تونس، تصدى للكرة بقدمه ببراعة.

وبعدها بلحظات، وقفت العارضة حائلًا دون تقدم تونس، بعدما نفذ حنبعل مجبري ركلة حرة، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها زميله فخر الدين بن يوسف، برأسية، لكن العارضة تصدت لها.

وشهدت الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، تغييرًا اضطراريًا في جانب المرابطين، إذ تعرض حارس مرماهم بابكار ديوب للإصابة، ليخرج وينزل نموري دياو بدلًا منه.

وقبل نهاية الشوط بست دقائق، افتتح سيف الدين الجزيري التهديف لنسور قرطاج، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، عزز محمد فراس بالعربي من تقدم تونس بهدف ثانٍ، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الـ18، انهار بعده اللاعب بالبكاء، لوفاة والده منذ أيام قليلة.

وتواصل التهديف في الوقت الإضافي من الـ45 دقيقة الأولى، بهدف ثالث، بأقدام الجزيري، بعد أن هيأ فخر الدين بن يوسف الكرة له برأسية، ليسددها هو يسار حارس المرمى.

واشتعلت اللحظات الأخيرة من الشوط، إذ عاد حكم المباراة لتقنية الفيديو، أشار بعدها باحتساب ضربة جزاء لصالح موريتانيا، إثر وجود لمسة يد على محمد أمين بن حميدة.

ونجح من الجزائية شيخ مولاي أحمد في تقليص الفارق بإحراز هدف المرابطين الوحيد، في الدقيقة 12+45.

مع بداية الشوط الثاني، أحرز محمد فراس بالعربي هدفه الثاني وهدف نسور قرطاج الرابع في المباراة، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بنجاح.

وتألق حارس مرمى موريتانيا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتصدى لأكثر من تسديدة، لكن نجح في النهاية يوسف المساكني في هز شباكه بالهدف الخامس.

الفوز وضع تونس في صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط، وفي انتظار المباراة الثانية بالمجموعة بين سوريا والإمارات، التي ستقام اليوم الثلاثاء.

تعادل مثير بين العراق وعمان

وفي إطار مباريات المجموعة الأولى، خطف المنتخب العراقي التعادل بصعوبة أمام منتخب عمان بهدف لكل منهما، على ملعب الجنوب.

الشوط الأول سيطر به أسود الرافدين، باستثناء تسديدتين خطيرتين للأحمر العماني..

في الدقيقة 17، سدد المنذر العلوي؛ نجم عمان، مقصية من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس العراق فهد طالب أمسك كرته بثبات.

ورد بعدها بأربع دقائق، محمد قاسم للعراق، بتسديدة قوية، لكنها مرت بجوار القائم بقليل، ليعيد أحمد فرحان التسديد في الدقيقة 32، لكن العارضة حالت دون استقبال الشباك العمانية هدفًا رائعًا.

وكاد علي عباس أن يتقدم لأسود الرافدين بالهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، بعدما استقبل عرضية من وسط الملعب، بتسديدة مباشرة في اتجاه الشباك، لكنها مرت بجوار القائم.

وأنهى فهد طالب؛ حارس العراق، الشوط الأول بلقطة تألق، بعدما تصدى لتسديدة المنذر العلوي، ليحول الكرة إلى ضربة ركنية.

وشهدت الدقيقة 68 من عمر المباراة، إشهار حكم المباراة للإنذار الثاني ومن ثم الطرد في وجه ياسر قاسم؛ لاعب العراق، بعد تدخله العنيف على قدم حارب السعدي.

الطرد حول دفة المباراة في اتجاه المنتخب العماني، الذي اختلف أدائه كليًا عما كان عليه بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 76، تحصل الأحمر على ضربة جزاء، إثر عرقلة داخل المنطقة، لأمجد الحارثي من قبل حسن رائد، نجح منها صلاح اليحيائي في التقدم بالهدف الأول.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني للأحمر، بعدما نفذ خالد الهاجري ركلة ثابتة، تصدى لها الحارس، لكن الكرة ارتدت لأمجد الحارثي ليضعها في الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته لوجود تسلل.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، عاد الحكم لتقنية الفيديو، للتأكد من شبهة وجود ضربة جزاء للعراق، بعد جذب أمجد الحارثي لأيمن حسين من قميصه، عاد بعدها وأشار بوجود جزائية.

في التنفيذ الأول، تألق أحمد الرواحي؛ حارس عمان، وتصدى لتسديدة أيمن حسين، لكن أعادها الحكم لتقدم الحارس عن خط المرمى قبل التسديد، وفي المرة الثانية نجح أسود الرافدين في إدراك التعادل من تسديدة حسن عبد الكريم، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

هذا التعادل جعل الفريقان يقتسمان الصدارة، في انتظار المباراة الثانية في المجموعة بين قطر والبحرين، المقرر إقامتها الليلة.