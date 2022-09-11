"كأس العالم السبب في تراجع نتائج ليفربول"

روبي فاولر أسطورة ليفربول يرى أن تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم يأتي بسبب كأس العالم.

دافع روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" بعد الأداء المخيب للفريق منذ بداية منافسات موسم 2022-23 في كل البطولات.

ليفربول فاز في مباراتين فقط منذ بداية الموسم في كل البطولات، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وسقط بنتيجة 4-1 أمام نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من الإصابات التي ضربت عددًا كبيرًا من لاعبي ليفربول منذ بداية الموسم، إلا أن تغيير كلوب في تكتيك الفريق أصبح أيضًا موضع تساؤل واضح.

ويرى فاولر أن قرار كلوب المحتمل بتقليل عمل لاعبيه ومحاولة السيطرة على المباريات أكثر من المعتاد بسبب كأس العالم قد أدى إلى نتائج عكسية.

فاولر كتب في عموده بصحفية "ميرور" الإنجليزية: "ليفربول ركض أقل من كل منافسيه حتى الآن هذا الموسم".

وأضاف: "أسلوب الركض الأقل حدة، وحتى عدد مرات الركض أقل، لماذا؟ ليس الأمر أن اللاعبين فجأة لم يعودوا قادرين على الركض، هذا أمر بسيط للغاية".

وتابع: "ربما قرر كلوب أن يحاول التحكم في المباريات، وجعل اللاعبين يركضون بصورة أقل لأنه يعرف أن الموسم صعب مع كأس عالم قوي في الوسط، لكن هذا لا يعمل بشكل صحيح، لأنه لا يملك أدوات التحكم في خط الوسط".

وأكمل: "ربما يكون الأمر أبسط من ذلك، ربما يكون هذه هي فترة التحضير للموسم، خاصة بعد فترات التدريب التي مروا بها بعد موسم طويل، ربما حاول الفريق زيادة اللياقة البدنية بشكل كبير في فترة زمنية قصير، أو حتى غير كافية، هذا من شأنه أن يفسر الإصابات".

واختتم: "مع عودة اللاعبين يمكنه المداورة، والحصول على لاعبين أكثر راحة، وإراحة الأكبر سنًا والمعرضين للإصابات، وإقحام اللاعبين الأصغر لمنحهم فرصة للتطور بوتيرة أفضل".