جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021
تحمل رابطة الأندية المصرية، التي خرجت إلى النور في الموسم الحالي، على عاتقها إحداث تغيير شامل وكبير في كرة القدم المصرية، وقد بدأت ذلك من خلال استحداث بطولة كأس الرابطة المصرية.
وتهدف الرابطة من خلال إنشاء البطولة الجديدة إلى زيادة مداخيل الأندية المصرية وزيادة التنافسية بينهم، وخلق المزيد من الحوافز لاكتشاف لاعبين جدد، خاصة وأن البطولة تقام خلال فترة توقف الدوري المصري.
وأجريت قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية يوم الإثنين 3 يناير 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.
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وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن كأس الرابطة المصرية، ونظام البطولة، وجدول مبارياتها.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
ما هي كأس الرابطة المصرية؟
كأس الرابطة المصرية هي بطولة جديدة، تحمل اسم الجهة المسؤولة عن تنظيم الدوري المصري الممتاز، وستكون البطولة الثالثة في الموسم الكروي المصري بعد الدوري والكأس.
ولا تعتبر بطولة كأس الرابطة اختراعًا خالصًا في مصر، حيث تتواجد في عدد من الدول الأوروبية والعربية، أشهرها كأس الرابطة الإنجليزية وكذلك الفرنسية، وعربيًا سنجد كأس الخليج العربي التي تعتبر كأس رابطة الدوري الإماراتي.
ما هي الأندية المشاركة في كأس الرابطة المصرية ونظام البطولة؟
تخوض الأندية التي تلعب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز منافسات بطولة كأس الرابطة، وهو الأندية الثمانية عشر المتواجدة في الدوري.
وتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ست أندية، تلعب فيها بينها خمس جولات، ويصعد المتصدر من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويلحق بهم صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث.
وتجري قرعة لاحقة للتعرف على مواجهات الدور نصف النهائي، والتي تقام بنظام مباراة واحدة، يتأهل الفائز منها لخوض المباراة النهائية.
ما هي مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية؟
تم وضع الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاث، بصفتهم أصحاب أول ثلاثة مراكز في موسم 2020-21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت نتيجة القرعة كما يلي:
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
بيراميدز
الأهلي
الزمالك
الاتحاد
الجونة
إنبي
مصر للمقاصة
البنك الأهلي
طلائع الجيش
المصري
المقاولون العرب
غزل المحلة
إيسترن كومباني
سموحة
سيراميكا كليوباترا
فيوتشر
الإسماعيلي
فاركو
جدول مباريات المجموعة الأولى في كأس الرابطة المصرية
المباراة
الموعد
النتيجة
القناة الناقلة
إيسترن كومباني - فيوتشر
الأربعاء 12 يناير 2022،
OnTime Sports
المصري - مصر المقاصة
الأربعاء 12 يناير 2022،
OnTime Sports
بيراميدز - الاتحاد
الأربعاء 12 يناير 2022،
OnTime Sports
فيوتشر - بيراميدز
الأحد 16 يناير 2022،
OnTime Sports
مصر المقاصة - إيسترن كومباني
الأحد 16 يناير 2022،
OnTime Sports
الاتحاد - المصري
الأحد 16 يناير 2022،
OnTime Sports
إيسترن كومباني - الاتحاد
الخميس 20 يناير 2022،
OnTime Sports
بيراميدز - المصري
الخميس 20 يناير 2022،
OnTime Sports
فيوتشر - مصر المقاصة
الخميس 20 يناير 2022،
OnTime Sports
المصري - فيوتشر
الأربعاء 26 يناير 2022،
OnTime Sports
الاتحاد - مصر المقاصة
الأربعاء 26 يناير 2022،
OnTime Sports
إيسترن كومباني - بيراميدز
الأربعاء 26 يناير 2022،
OnTime Sports
المصري - إيسترن كومباني
الأحد 30 يناير 2022،
OnTime Sports
بيراميدز - مصر المقاصة
الأحد 30 يناير 2022،
OnTime Sports
فيوتشر - الاتحاد
الأحد 30 يناير 2022،
OnTime Sports
جدول مباريات المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية
المباراة
الموعد
النتيجة
القناة الناقلة
الأهلي - الجونة
الخميس 13 يناير 2022،
OnTime Sports
سموحة - الإسماعيلي
الخميس 13 يناير 2022،
OnTime Sports
المقاولون العرب - البنك الأهلي
الخميس 13 يناير 2022،
OnTime Sports
الإسماعيلي - الأهلي
الإثنين 17 يناير 2022،
OnTime Sports
البنك الأهلي - سموحة
الإثنين 17 يناير 2022،
OnTime Sports
الجونة - المقاولون العرب
الإثنين 17 يناير 2022،
OnTime Sports
الإسماعيلي - البنك الأهلي
الجمعة 21 يناير 2022،
OnTime Sports
سموحة - الجونة
الجمعة 21 يناير 2022،
OnTime Sports
الأهلي - المقاولون العرب
الجمعة 21 يناير 2022،
OnTime Sports
المقاولون العرب - الإسماعيلي
الخميس 27 يناير 2022،
OnTime Sports
الجونة - البنك الأهلي
الخميس 27 يناير 2022،
OnTime Sports
سموحة - الأهلي
الخميس 27 يناير 2022،
OnTime Sports
الأهلي - البنك الأهلي
الإثنين 31 يناير 2022،
OnTime Sports
الإسماعيلي - الجونة
الإثنين 31 يناير 2022،
OnTime Sports
المقاولون العرب - سموحة
الإثنين 31 يناير 2022،
OnTime Sports
جدول مباريات المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية
المباراة
الموعد
النتيجة
القناة الناقلة
الزمالك - إنبي
الجمعة 14 يناير 2022،
OnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - فاركو
الجمعة 14 يناير 2022،
OnTime Sports
طلائع الجيش - غزل المحلة
الجمعة 14 يناير 2022،
OnTime Sports
فاركو - الزمالك
الثلاثاء 18 يناير 2022،
OnTime Sports
طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء 18 يناير 2022،
OnTime Sports
إنبي - غزل المحلة
الثلاثاء 18 يناير 2022،
OnTime Sports
فاركو - طلائع الجيش
السبت 22 يناير 2022،
OnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - إنبي
السبت 22 يناير 2022،
OnTime Sports
الزمالك - غزل المحلة
السبت 22 يناير 2022،
OnTime Sports
غزل المحلة - فاركو
الجمعة 28 يناير 2022،
OnTime Sports
إنبي - طلائع الجيش
الجمعة 28 يناير 2022،
OnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - الزمالك
الجمعة 28 يناير 2022،
OnTime Sports
فاركو - إنبي
الثلاثاء 1 فبراير 2022،
OnTime Sports
غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء 1 فبراير 2022،
OnTime Sports
الزمالك - طلائع الجيش
الثلاثاء 1 فبراير 2022،
OnTime Sports
ما هو موعد كأس الرابطة المصرية للمحترفين؟
تنطلق بطولة كأس الرابطة المصري للمحترفين يوم 12 يناير 2022، وذلك خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.
ومن المقرر أن ينتهي دور المجموعات في يناير، أما الدورين النصف النهائي والنهائي فتحدد لهما فترة التوقف الدولي في يونيو 2022.
ما هي جوائز كأس الرابطة المصرية؟
خلال حفل قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، تم الكشف عن الجوائز المالية الخاصة بالبطولة.
ويحصل كل نادٍ يشارك في البطولة على 100 ألف جنيه مصري، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه.
أما صاحب المركز الثالث فتصل قيمة جائزته المالية إلى 500 ألف جنيه، والوصيف يحصل على مليون جنيه.
أما بطل النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية فيحصل على 1.5 مليون جنيه مصري.