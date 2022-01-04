جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021

تحمل رابطة الأندية المصرية، التي خرجت إلى النور في الموسم الحالي، على عاتقها إحداث تغيير شامل وكبير في كرة القدم المصرية، وقد بدأت ذلك من خلال استحداث بطولة كأس الرابطة المصرية.

وتهدف الرابطة من خلال إنشاء البطولة الجديدة إلى زيادة مداخيل الأندية المصرية وزيادة التنافسية بينهم، وخلق المزيد من الحوافز لاكتشاف لاعبين جدد، خاصة وأن البطولة تقام خلال فترة توقف الدوري المصري.

وأجريت قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية يوم الإثنين 3 يناير 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن كأس الرابطة المصرية، ونظام البطولة، وجدول مبارياتها.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هي كأس الرابطة المصرية؟

كأس الرابطة المصرية هي بطولة جديدة، تحمل اسم الجهة المسؤولة عن تنظيم الدوري المصري الممتاز، وستكون البطولة الثالثة في الموسم الكروي المصري بعد الدوري والكأس.

ولا تعتبر بطولة كأس الرابطة اختراعًا خالصًا في مصر، حيث تتواجد في عدد من الدول الأوروبية والعربية، أشهرها كأس الرابطة الإنجليزية وكذلك الفرنسية، وعربيًا سنجد كأس الخليج العربي التي تعتبر كأس رابطة الدوري الإماراتي.

ما هي الأندية المشاركة في كأس الرابطة المصرية ونظام البطولة؟

تخوض الأندية التي تلعب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز منافسات بطولة كأس الرابطة، وهو الأندية الثمانية عشر المتواجدة في الدوري.

وتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ست أندية، تلعب فيها بينها خمس جولات، ويصعد المتصدر من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويلحق بهم صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث.

وتجري قرعة لاحقة للتعرف على مواجهات الدور نصف النهائي، والتي تقام بنظام مباراة واحدة، يتأهل الفائز منها لخوض المباراة النهائية.

من سيكون بطل النسخة الأولي لكأس الرابطة المصرية 🏆 #EPL #رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/UsGt2f7kPD — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 4, 2022

ما هي مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية؟

تم وضع الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاث، بصفتهم أصحاب أول ثلاثة مراكز في موسم 2020-21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت نتيجة القرعة كما يلي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة بيراميدز الأهلي الزمالك الاتحاد الجونة إنبي مصر للمقاصة البنك الأهلي طلائع الجيش المصري المقاولون العرب غزل المحلة إيسترن كومباني سموحة سيراميكا كليوباترا فيوتشر الإسماعيلي فاركو

جدول مباريات المجموعة الأولى في كأس الرابطة المصرية

المباراة الموعد النتيجة القناة الناقلة إيسترن كومباني - فيوتشر الأربعاء 12 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports المصري - مصر المقاصة الأربعاء 12 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports بيراميدز - الاتحاد الأربعاء 12 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports فيوتشر - بيراميدز الأحد 16 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports مصر المقاصة - إيسترن كومباني الأحد 16 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الاتحاد - المصري الأحد 16 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports إيسترن كومباني - الاتحاد الخميس 20 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports بيراميدز - المصري الخميس 20 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports فيوتشر - مصر المقاصة الخميس 20 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المصري - فيوتشر الأربعاء 26 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports الاتحاد - مصر المقاصة الأربعاء 26 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports إيسترن كومباني - بيراميدز الأربعاء 26 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المصري - إيسترن كومباني الأحد 30 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports بيراميدز - مصر المقاصة الأحد 30 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports فيوتشر - الاتحاد الأحد 30 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

جدول مباريات المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية

المباراة الموعد النتيجة القناة الناقلة الأهلي - الجونة الخميس 13 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سموحة - الإسماعيلي الخميس 13 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - البنك الأهلي الخميس 13 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - الأهلي الإثنين 17 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports البنك الأهلي - سموحة الإثنين 17 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الجونة - المقاولون العرب الإثنين 17 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - البنك الأهلي الجمعة 21 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سموحة - الجونة الجمعة 21 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports الأهلي - المقاولون العرب الجمعة 21 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - الإسماعيلي الخميس 27 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports الجونة - البنك الأهلي الخميس 27 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سموحة - الأهلي الخميس 27 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الأهلي - البنك الأهلي الإثنين 31 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - الجونة الإثنين 31 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - سموحة الإثنين 31 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

جدول مباريات المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية

المباراة الموعد النتيجة القناة الناقلة الزمالك - إنبي الجمعة 14 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سيراميكا كليوباترا - فاركو الجمعة 14 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - غزل المحلة الجمعة 14 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports فاركو - الزمالك الثلاثاء 18 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا الثلاثاء 18 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports إنبي - غزل المحلة الثلاثاء 18 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports فاركو - طلائع الجيش السبت 22 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سيراميكا كليوباترا - إنبي السبت 22 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports الزمالك - غزل المحلة السبت 22 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports غزل المحلة - فاركو الجمعة 28 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports إنبي - طلائع الجيش الجمعة 28 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سيراميكا كليوباترا - الزمالك الجمعة 28 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports فاركو - إنبي الثلاثاء 1 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا الثلاثاء 1 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الزمالك - طلائع الجيش الثلاثاء 1 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

ما هو موعد كأس الرابطة المصرية للمحترفين؟

تنطلق بطولة كأس الرابطة المصري للمحترفين يوم 12 يناير 2022، وذلك خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتهي دور المجموعات في يناير، أما الدورين النصف النهائي والنهائي فتحدد لهما فترة التوقف الدولي في يونيو 2022.

ما هي جوائز كأس الرابطة المصرية؟

خلال حفل قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، تم الكشف عن الجوائز المالية الخاصة بالبطولة.

ويحصل كل نادٍ يشارك في البطولة على 100 ألف جنيه مصري، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه.

أما صاحب المركز الثالث فتصل قيمة جائزته المالية إلى 500 ألف جنيه، والوصيف يحصل على مليون جنيه.

أما بطل النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية فيحصل على 1.5 مليون جنيه مصري.