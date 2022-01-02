كأس إفريقيا 2021 .. عهد دولي جديد لصلاح وصراع أسطوري مع إيتو

في عام 2021، كسر الجناح المصري محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، عديد الأرقام القياسية مع الريدز، وحقق إنجازات فردية، ومع بداية 2022 هناك تحدٍ آخر مستعصٍ على مو..

أيام تفصل صاحب الـ29 عامًا عن قيادة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بحثًا عن اللقب الذي خاصم الفراعنة على مدار الـ11 عامًا الماضية، فكانت عام 2010 آخر الغيث، بعدما حققت مصر اللقب على مدار ثلاث نسخ متتالية.

ويدخل الفراعنة هذه النسخة من البطولة القارية، وفي أذهان جماهيرهم لا يزال عالقًا التمثيل المخزٍ الذي حدث في نسخة 2019، التي أقيمت على أرض مصر، وودعها أصحاب الأرض من دور الـ16.

لكن على المستوى الشخصي، هناك تحدٍ خاص لصلاح في نسخة الكاميرون القارية، فهو من يبحث عما ينقص مسيرته، ومن هذه النسخة يبدأ تحدٍ فردي من الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو..

صلاح وإيتو يحصدان الأخضر واليابس في أوروبا:

الحديث عن عدد بطولات كل منهما ليس هو الأمر المعني هنا، ففي الأخير انتهت مسيرة إيتو وتوقفت أرقامه، فيما لا تزال مسيرة صلاح مستمرة في الملاعب، لذلك أمامه فرصة للوصول لعدد البطولات التي حققها الكاميروني..

مؤخرًا تخطى صلاح عدد أهداف إيتو في دوري أبطال أوروبا، مسجلًا 35 هدفًا، مقابل 30 للهداف الكاميروني.

وحقق الجناح المصري لقب دوري الأبطال مرة واحدة، ولقب السوبر الأوروبي مرة واحدة، فيما حقق إيتو لقب دوري الأبطال ثلاث مرات.

كلاهما في رصيده بطولة واحدة من كأس العالم للأندية.

على مستوى الألقاب المحلية مع الأندية، فحدث ولا حرج عن إنجازات الأسطورة الكاميرونية، تحديدًا مع ناديي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي بواقع 13 بطولة.

أما صلاح ففي رصيده 5 بطولات متنوعة محلية مع ليفربول وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي.

لكن تفوق صلاح على مستوى لقب هداف الدوري، فقد حصل على الجائزة مرتين، فيما كان إيتو هدافًا للدوري الإسباني مرة واحدة.

إفريقيا هي الحكم:

إن كان الثنائي ضم لجعبته كافة البطولات التي خاضها مع الأندية التي لعب لها، خلال مسيرتهم الاحترافية بأوروبا، فإن على مستوى المنتخبات، مسيرة صلاح ليست سلسة كما كان حال إيتو..

الأمر الوحيد الذي يتفق به الثنائي أنهما تأهلا لكأس العالم، بواقع مرة واحدة لصلاح، وأربع مرات لإيتو.

لكن كأس أمم إفريقيا بمثابة عقدة لصلاح..

هذه البطولة حققها إيتو مرتين عامي 2000 و2002، من أصل ست نسخ شارك بها، بجانب أنه هو الهداف التاريخي للبطولة بواقع 18 هدفًا.

أما صلاح فشارك بها مرتين، وفي كل مرة يفشل في حصد اللقب، ففي عام 2017 وصل للنهائي، قبل أن تخسر مصر من الكاميرون 2-1، وفي 2019 ودع الفراعنة من دور الـ16.

وحتى الآن، لم يسجل مو سوى أربعة أهداف فقط في البطولة الإفريقية، أي يبتعد بفارق 14 هدفًا عن كسر الرقم القياسي لإيتو.

حصد صلاح لنسخة الكاميرون من البطولة الإفريقية هذا العام، تجعله في منافسة مباشرة مع إيتو مع فرصة تخطيه في السنوات المتبقية له في ملاعب المستديرة، بجانب أنها ستكون أولى بطولاته على المستوى الدولي، ليبدأ عهد جديد بعد فترة من الأزمات خلال السنوات الماضية، فالأزمات هي العنوان الأبرز لمسيرة مو الدولية، على عكس مسيرته الاحترافية بأوروبا.

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