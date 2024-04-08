كاسيميرو لا ينام الليل بسبب مانشستر يونايتد

كاسيميرو يعاني بسبب الشياطين الحمر...

كشف كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، أنه يعاني في الفترة الأخيرة ويظل متيقظًا في ليالٍ كثيرة بسبب الوضع الحالي لفريقه، وقدم نصيحة لزملائه لتحسين الوضع الحالي للشياطين الحمر.

ولم يتذوق مانشستر يونايتد، طعم الانتصار في آخر ثلاث مبارياته له بالدوري الإنجليزي، بالرغم من تقدمه في النتيجة بالثلاث مباريات، مما صعب موقف الفريق في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات لشبكة "ESPN": "الأمر صعب هذه النقطة التي تزعجني عدم القتال والمنافسة على الألقاب، كوننا متأخرين بفارق 20 نقطة عن المركز الأول، في بعض الأحيان لا أستطيع حتى النوم بسبب التفكير".

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وأضاف: "لا يوجد أي معنى للتفكير في الألقاب أو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، نحن بحاجة للتفكير في كل مباراة منفصلة، نحن نحتاج للتفكير في الأمور اليومية، لقد أتيحت لنا فرصة الفوز بتسع نقاط في آخر ثلاث مباريات، وفي النهاية حققنا نقطتين، كنا مستاءين علينا أن نفكر في المباراة القادمة أمام بورنموث".

وتابع: "مباراتنا الأخيرة أمام ليفربول، كانت سريعة للغاية ولعبنا بشكل جيد، كنا نلعب أمام أحد المتصدرين والذي يمر بموسم جيد، نحن أقوياء على أرضنا ولكننا لعبنا ضد فريق عظيم، الآن علينا التفكير في المباراة المقبلة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، وبفارق 11 نقطة، عن توتنهام صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.