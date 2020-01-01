كاسيميرو: لا أكترث بأي بطولات سوى التغلب على كورونا

هذا هو الأهم الآن..

عبّر كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، عن قلقه الجم على العالم بسبب فيروس كورونا في الوقت الذي أكد فيه على أنه لا يكترث بأي شيء حاليًا سوى بالتغلب على هذا الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها.

كرة القدم تم إيقافها حول العالم لأجل غير مسمى، كما تخطت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز المليون إصابة، ويُعاني العالم بأسره من العزل الصحي لمنع انتشار العدوى.

كاسيميرو في حديث إلكتروني مع أحد منظمات الأطفال قال "بدون شك نريد الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكنني لا أفكر حاليًا في ذلك، أنا أفكر فقط في التغلب على فيروس كورونا، المهم أن يقوم الجميع بدورهم على أكمل وجه.".

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وأضاف الدولي البرازيلي في حديثه "المباراة الأساسية لنا حاليًا هي أمام كورونا، إنها لحظة دقيقة للجميع، نحلم ونريد الفوز في تلك المباراة.".

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"يعيش المجتمع لحظات صعبة ومعقدة، علينا أن نُؤدي دورنا ونجلس في المنازل، على الجميع أن يفعلوا ما يريدون بالمساعدة وإتباع القواعد الموضوعة."

"كانت طفولتي معقدة ومتواضعة للغاية، في بعض الأحيان لم أكن أجد ما آكله، وكذلك لم يكن لديّ أي وسيلة للذهاب إلى التدريبات، فاضطررت إلى المشي يوميًا من 7 إلى 10 كيلومترات."

وأتم "إذا لم ألعب كرة القدم؟ كنت لأعمل في الرياضة أيضًا، أحب ممارستها كثيرًا، كان زين الدين زيدان هو قدوتي دائمًا، كان من دواعي سروري رؤيته يلعب، الآن هو مدربي، لقد كان مصدرًا كبيرًا لإلهامي.".

الجدير بالذكر أن زيدان كان من أعاد كاسيميرو من إعارته وساهم بشكل كبير في تطوره حتى صار من الأعمدة الأساسية في سانتياجو برنابيو، بينما كان جوزيه مورينيو هو أول من أشركه بالقميص الملكي عام 2013.