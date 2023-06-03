كاسيميرو : فينيسيوس جونيور قد يطلب الرحيل عن ريال مدريد قريبًا

هل يخسر النادي الإسباني نجمه البرازيلي بسبب العنصرية؟

يؤمن كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، أن فينيسيوس جونيور جناح الفريق الإسباني قد يطلب الرحيل قريبًا.

فينيسيوس تعرض لهجمات عنصرية مختلفة خلال هذا الموسم، كان أبرزها ضد فالنسيا، عندما انتشرت الهتافات المسيئة للجناح البرازيلي بمختلف أرجاء ملعب الخفافيش، مما تسبب في حالة من التضامن مع نجم ريال.

كاسيميرو قال في تصريحات لشبكة "TNTSports" البرازيلية:"يزعجنا أنه لا يزال هناك بعض الأشخاص يقومون بمثل هذه التصرفات، ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها فينيسيوس، لذلك يجب على رابطة الدوري الإسباني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب خسارته في المستقبل".

وأضاف:"أنا سعيد لأنه مستمر في ريال مدريد، ولكني لن أتفاجأ لو طلب الرحيل عن الفريق، لأنه يريد أن يكرس نفسه لأشياء أخرى".

يذكر أن كاسيميرو الذي رحل عن ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يستعد للعب مع مانشستر يونايتد، اليوم، السبت، أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.