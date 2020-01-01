كاسيميرو: زيدان متطلب معي ويريد مني المزيد دائمًا

كاسيميرو يتحدث عن علاقته بزيدان في ريال مدريد

قال كارلوس هنريكي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد إن المدير الفني زين الدين زيدان شخص متطلب دائمًا ويريد المزيد منه ومن الجميع.

وأجرى النجم البرازيلي مقابلة مع الجارديان تنشرها الصحيفة البريطانية اليوم، تلك التي تحدث فيها عن رؤيته لكرة القدم وعلاقته بمدربه في الفريق الملكي.

وقال كاسيميرو إنه يشعر بالتوتر قليلًا حين يتحدث إلى زيدان حتى اليوم، ويقول له إنه لا يعرف ماذا يعني بالنسبة له وماذا يعني وجوده كمدرب له.

المزيد من الفرق

وأضاف: "أخبره أنه هزمنا في نهائي كأس العالم 1998 وكان صدمة للشعب البرازيلي ليلة أن سجل الهدفين في المباراة النهائية، ولكن هذا لن يغير شيئًا من حقيقة انبهاري به"

وتابع: "ربما كان هذا الموسم أفضل من المواسم الماضية، لقد كنت مميزًا في قطع الكرات وإيصالها للزملاء وإفساد هجمات الخصوم، ولكن زيزو يطلب المزيد دائمًا"

وأردف: "إنه يقول لي دائمًا أنا لا أطلب منك أن تفعل شيئًا لا يمكنك فعله، بل كل ما أطالبك به أعلم أنك تستطيع أن تفعله بكفاءة كبيرة"

وحول مواجهة دوري الأبطال قال: "مباراة مانشستر سيتي في رأسي منذ نهاية الدوري ومنذ أن توجنا بلقب الليجا، ستكون مباراة صعبة للغاية"

وأكد: "ولكن رغم ذلك لكننا سنذهب إلى مانشستر بأمل كبير في الفوز، هذا القميص يجبرك على الفوز في كل مباراة، حتى المباريات الودية"

وفيما يخص مثله الأعلى قال: "كلود ماكيليلي هو واحد ممن اخترعوا هذا المركز بهذه الجودة، كذلك ماورو سيلفا ودونجا وجيلبيرتو سيلقا، أشاهد لهم مقاطع فيديو لكي أتعلم"

وأكمل: "لكن ماكيليلي لم يكن ليصبح مهمًا جدًا بدون زيدان. أو أنا بدون كروس أو مودريتش أو فالفيردي أو إيسكو لم أكن لأحظى بنفس القوة"

زيدان: هازارد سيبدأ؟ ليس شأنكم.. ستعرفون غدًا

يذكر أن كاسيميرو قد قدم موسمًا مميزًا صنفه الكثيرون كأفضل موسم في مسيرته، وصنفه آخرون بأنه أفضل لاعبي ريال مدريد على الإطلاق هذا العام.