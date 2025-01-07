سيحصل على ضعف راتبه في مانشسر يونايتد .. كاسيميرو على أبواب الانضمام إلى رونالدو في النصر

اللاعب قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي

لا حديث في الإعلام الإنجليزي عن الوجهة الجديدة للاعب وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو، سوى دوري روشن السعودي، وتحديدًا النصر الذي يلعب له النجم كريستيانو رونالدو.

اللاعب البرازيلي لم يبدأ سوى 10 من مباريات فريقه الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وقد تلقى انتقادات كبيرة لأدائه في لقاء الخسارة أمام نيوكاسل 2-0 مؤخرًا وغاب تمامًا عن مواجهة ليفربول الأخيرة.

النادي الإنجليزي يرغب في تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب تلبية لرغبة مدربه الجديد، روبن أموريم، ولذا يتوجب عليه بيع بعض نجومه وتقليل فاتورة الرواتب الشهرية، ومن شأن رحيل كاسيميرو تلبية تلك الطلبات، حيث يُعد من أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

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موقع "توك سبورت" أوضح أن النصر جاهز لضم كاسيميرو خلال يناير الجاري، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى 30 مليون يورو تقريبًا، إذ تراجع اليونايتد عن طلبه السابق بالحصول على 70 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي رفض نادي الاتحاد دفعه في الصيف الماضي.

"توك سبورت" أوضح أن النصر سيجعل صاحب الـ32 عامًا من أكثر 5 لاعبين أجرًا في الدوري السعودي، حيث سيمنحه أسبوعيًا 650 ألف جنيه إسترليني وهو ما يصل تقريبًا لضعف ما يحصل عليه حاليًا في إنجلترا والمقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.