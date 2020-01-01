كاسيميرو: بيل أحد أفضل 3 لاعبين في العالم

كاسيميرو يشيد بجاريث بيل ويؤكد استعداد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

أجرى كارلوس كاسيميرو مقابلة مع سبورت إنترأكتيفو، تحدث خلالها عن الوضع في ريال مدريد وعقده الذي سينتهي في 2023.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مصيرية هذا الموسم بالنسبة لمستقبله في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في إياب ثمن النهائي مساء الجمعة.

وقبل ساعات من المباراة، يبدو أن متوسط الميدان البرازيلي لا يريد أن يشتت انتباهه فيما يخص أي شيء آخر سوى مواجهة السيتي.

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وقال النجم البرازيلي إن اللعب خلف أبواب مغلقة وبلا حضور جماهيري من قبل جماهير مانشستر سيتي قد يساعد ريال مدريد على العودة"

وأضاف: "بدون مشجعين تكون المباريات بمعطيات أخرى وكرة القدم مختلفة للغاية، لقد استعدوا جيدًا ونحن أيضًا وستكون مباراة جميلة للغاية"

وتابع: "المباراة ستكون صعبة للغاية لكلا الفريقين والتأهل لن يتحقق بسهولة، هم لديهم ميزة نتيجة مباراة الذهاب لكننا ريال مدريد ونحن الأفضل دائمًا"

وأردف: "جاريث بيل لاعب مميز وهو مهم بالنسبة لنا وجميعًا نكن له مشاعر إيجابية، بالنسبة لي هو واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا"

وأكمل: "هو لاعب حاسم والنهائيات التي ظهر فيها تشهد على ذلك، هو يعلم أنه ليس في أفضل لحظة في مسيرته، لكنه يحظى بدعمنا، ودعم المدرب ودعم النادي"

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يذكر أن ريال مدريد قد خسر ذهابًا من مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه سانتياجو برنابيو منذ حوالي 5 أشهر ونصف.