كاسيميرو: باريس سيتخلص من نيمار؟ نحن نريده في ريال مدريد!

لا يتوقع التخلي عن كروس ومودريتش بسبب تشواميني

كشف لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، عن عدم ممانعته لفكرة اللعب مع مواطنه نيمار بريال مدريد لو قام باريس سان جيرمان ببيعه هذا الصيف.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل نيمار بالميركاتو الصيفي الحالي، وسط تأكيدات حول رغبة باريس في التخلص منه وفقًا لرغبة المدرب كريستوف جالتييه والمدير الرياضي الجديد لويس كامبوس.

وفي مقابلة له مع "Sport TV" قبل الكلاسيكو الودي بين ريال وبرشلونة يوم الأحد القادم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، تطرق كاسيميرو لإمكانية لعبه مع نيمار في النادي الإسباني.

وقال صاحب الـ30 سنة خلال تصريحاته:"يمكنه اللعب لأي فريق في العالم، إذا كانوا في باريس سان جيرمان يحاولون التخلص منه فريال مدريد يريده".

ريال مدريد تعاقد هذا الصيف مع لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو، لتظهر بعض الشكوك حول لوكا مودريتش وتوني كروس.

Footage of @neymarjr as a kid shows he was destined to be a star 🌟



His @SantosFC story is covered in episode 2 of Academies and is available to watch now on FIFA+ ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2022

ورد كاسيميرو على هذه التوقعات قائلًا:"هل من الممكن أن يتسبب قدوم تشواميني في مغادرة لوكا أو توني للنادي؟ كيف سنتخلى عن أي منهما؟ هذا مستحيل".

وأما عن عودة إيدين هازارد:"فينيسيوس جونيور تسبب في جلوسه على مقاعد البدلاء الموسم الماضي، ولكنه يمكنه استعادة مكانه من جديد لأنه يتدرب بصورة جيدة قبل الموسم القادم".

جدير بالذكر أن ريال يلعب الأحد القادم ضد برشلونة وديًا، قبل اللعب مع كلوب أمريكا يوم 27 يوليو الجاري ويوفنتوس في 31 من نفس الشهر، ثم يتوجه للموقعة الأهم ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم 10 أغسطس القادم على لقب كأس السوبر الأوروبي.