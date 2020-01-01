كاسيميرو: أتمنى قدوم نيمار إلى ريال مدريد

كاسيميرو يشيد بنجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق نيمار ويتمنى مزاملته في ريال مدريد

قال كارلوس هنريكي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد إن مواطنه البرازيلي نيمار لاعب عظيم وإضافة قوية لأي نادٍ يرتدي قميصه.

وكان نيمار قد ارتبط بريال مدريد الصيف الماضي من خلال ما نشرته صحيفة ماركا حينها عن خطة إدارة الفريق الملكي لخطفه من برشلونة المهتم الأبرز بخدماته.

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وحول ذلك، ورغم أن تلك الأخبار قد تم نفيها فيما بعد، إلا أن كاسيميرو ما زال يحلم بمجاورة مواطنه في ريال مدريد كما زامله في منتخب البرازيل.

وقال كاسيميرو: "لقد لعبت بجوار نيمار كثيرًا وأعلم جيدًا كيف يمكنه إعطاء قدرة إضافية على تحقيق الانتصارات والخروج من المواقف الصعبة"

وأضاف: "هو لاعب عظيم، وكثيرًا ما ساعدنا في المنتخب، لذلك أتمنى أن يتعاقد معه ريال مدريد مستقبلًا لكي أزامله باستمرار"

وتابع: "لقد قدم نيمار الكثير في السنوات الماضية ولكن فقط الإصابات هي من منعته من مواصلة النسق الرائع، لقد كان غيابه عن تشكيل المنتخب المشارك في كوبا أمريكا مؤثرًا رغم تتويجنا باللقب"

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يذكر أن نيمار ما زال على رادار ريال مدريد وبرشلونة وسيكون الصيف المقبل بداية لفصل جديد من قصته التي لا تنتهي مع مرور السنوات