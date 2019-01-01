كاسياس يقدم مقترحاً لتطوير تقنية الفيديو

حارس ريال مدريد السابق لديه مقترح لتحسين تقنية الفيديو

قدم إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق، وبورتو الحالي مقترحاً لتحسين تقنية الفيديو في الفترة القادمة.

تقنية الفيديو انتشرت في الكثير من الدوريات والبطولات، وشهدت تبايناً في آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض.

وكتب كاسياس عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أقترح بوجود لاعب سابق في غرفة الفيديو لتحليل حركة اللاعبين في المباريات".

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الحارس الإسباني، كان يعاني منذ عدة أشهر من آلام في القلب، قبل أن يعود للتدريبات من جديد مع فريقه البرتغالي.