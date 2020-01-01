كاسياس يقترح حلًا بعيد المدى لأزمة تأجيل المباريات

كاسياس يقترح حلًا بعيد المدى لأزمة تأجيل المباريات

اقترح إيكر كاسياس نجم فريق ريال مدريد السابق حلًا مبتكرًا لأزمة المباريات المؤجلة والبطولات المعلقة بسبب فيروس كورونا في الوقت الحالي.

جاء هذا في تغريدة نشرها كاسياس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، واقترح خلالها الموعد المناسب لعودة المباريات.

وأكد كاسياس أن الانتظار لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر سيكون هو الحل المناسب في الوقت الحالي في ظل عدم سيطرة الحكومات على فيروس كورونا.

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وكتب كاسياس: "متى يمكننا لعب المباريات الأوروبية؟ هل يجب أن نلغي الموسم؟ أم يجب أن نلعب المباريات بحسب العام الميلادي؟".

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وأضاف: "لو كل شيء صار بشكل جيد خلال ثلاثة أو أربعة أشهر يجب أن نلعب بقية البطولات في ديسمبر، فعلى أي حال كأس العالم المقبل سيكون في نوفمبر 2022".

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشفيرين قد ألمح في تصريحات صحفية سابقة لإمكانية عدم خوض المزيد من المباريات في الفترة المقبلة في ظل التفشي المريع للفيروس.

جدير بالذكر أن إيكر كاسياس لاعب بورتو الحالي كان قد أعلن عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات التي كان من المقرر أن تقام هذا الصيف.



