كاسياس يسخر من رونالدو: الآن يمكنك نسف ساحة الرقص!

ظهور لثنائي ريال مدريد في الدوحة

تشهد بطولة كأس العالم قطر 2022 تجمع العديد من النجوم وأساطير كرة القدم، ويظهر ريال مدريد بمجموعة من صفوة نجومه الذين يتواجدون كسفراء لبلادهم.

ومن بين هؤلاء الأساطير الثنائي إيكر كاسياس والظاهرة رونالدو، حيث ظهرا معًا في الدوحة، ليقرر الحارس الإسباني السابق إظهار روح الدعابة تجاه نظيره البرازيلي.

ونشر كاسياس صورة له على حسابه بموقع "إنستجرام" مع رونالدو، ليعبر عن سعادته برؤيته، ساخرًا من التشابه الكبير بين الظاهرة وفنان الـ"DJ" الإسباني والي لوبيز.

وقال كاسياس تعليقًا على الصورة:"يا لها من لحظة سعيدة، مرة أخرى يظهر الشبه بينك ووالي لوبيز، يبدو أنك ستذهب إلى تفجير ساحة الرقص".

جدير بالذكر أن الثنائي يتواجدان حاليًا في قطر، رغم خروج إسبانيا من المونديال في دور الـ16 أمام المغرب، ووداع البرازيل للمسابقة لصالح كرواتيا في دور الثمانية.