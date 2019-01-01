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الدوري البرتغالي الممتاز

كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو

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تعرف على مرض كاسياس في تدريبات بورتو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، إلى أزمة قلبية في تدريبات الفريق وانتقل على أثرها إلى المستشفى.

كاسياس جدد عقده في مارس الماضي لموسم إضافي مع الفريق البرتغالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ صاحب الـ 37 عامًا تعرض لأزمة قلبية وانتقل للمستشفى وتم وضع قسطرة له.

وأشارت إلى أنّه لا يوجد أي خطورة على صحة الحارس الإسباني وقد يغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، إلا أنّه لن يلعب مع الفريق لنهاية الموسم.

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جدير بالذكر أنّ بورتو يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا المتصدر.

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