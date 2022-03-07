كاسياس: مبابي وهالاند لن يحلا مشاكل ريال مدريد!

يرى إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، أن الحديث في الوقت الحالي عن التوقيع مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لن يساعد النادي الملكي.

ريال مدريد يخوض مباراة مصيرية مساء الأربعاء أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتعرض ريال مدريد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي في الدقيقة 90+4 من عمر اللقاء.

ماذا قال كاسياس؟

كاسياس، أسطورة حراسة المرمى في ريال مدريد، تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تعاقد ناديه السابق مع هالاند ومبابي.

وقال كاسياس: "بالحديث عن اللاعبين الذين قد يأتون أو لا، أقول إن ذلك لن يحل أي شيء الآن".

وأضاف: "في الواقع، فإن مبابي مع فريقه، ويبحث عن مصلحة ناديه، وغدًا لا أعرف أن سيكون، بالطبع أحبه كلاعب، أتمنى لو كان في ريال مدريد، سأستمتع به كثيرًا، لكن ذلك ليس في يدي، ويعتمد على أمور أخرى يجب أن تحدث".

وأكمل: "أحب مبابي وهالاند، إنهما لاعبان رائعان، لكن في الوقت الحالي، لن يحلوا أي شيء بالنسبة إلى ريال مدريد".

ماذا قال كاسياس عن موسم ريال مدريد؟

كاسياس تحدث عن موسم ريال مدريد الحالي، وكيف أن الفريق يسير بثبات في الدوري الإسباني، وموقفه في دوري أبطال أوروبا.

وقال كاسياس: "الموسم يمر بشكل قوي في الدوري، وهو ما يبدو أنه تحقق رغم أنه لم يحدث بعد".

وأضاف: "الآن في دوري الأبطال، الفريق حيث يريد، وعليه تخطي فريق قوي للغاية، أحد أقوى الفرق".

وأكمل: "هالاند أو مبابي لنا يحلا أي شيء الآن، علينا الاستمتاع باللاعبين المتواجدين في الفريق".

ويرى كاسياس أن الفريق الفرنسي لديه نظريًا المزيد من الاحتمالات للتقدم إلى ربع النهائي، بالنظر إلى تقدمه في الذهاب.

واختتم كاسياس: "دعونا نأمل أن يتأهل ريال مدريد إلى الدور القادم، اللاعبون عليهم الاستمتاع وأن نعيش ليلة سحرية في سانتياجو برنابيو".

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