كاسياس: كنت محظوظًا أمام روبن ورونالدو "ضيف" في كأس العالم

حارس إسبانيا تحدث أيضًا عن تعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي

مع اقتراب مونديال قطر 2022 من الانطلاق، تحدث حارس المرمى الأسطوري إيكر كاسياس عن ذكرياته مع بطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا عام 2010 التي حصل عليها رفقة المنتخب الإسباني.

حيث تصدى حارس ريال مدريد السابق لفرصة هامة للغاية ساعدت فريق لاروخا على تحقيق اللقب، حينما واجه آريين روبن وسدد الهولندي الكرة وجاءت في قدم كاسياس وخرجت.

وعن هذا التصدي، قال إيكر: "لقد كنت محظوظًا، نعم، أنا مقتنع أن أنا وروبن إذا تعرضنا لهذا الموقف 10 مرات، من الممكن أن يسجلها في 9 مرات. في ذلك اليوم بسبب الموقف أو الظروف أو لأن شخصًا ما أراد أن يكون الوضع هكذا، جاءت على قدمي وخرجت الكرة".

فيما سئل عن اللاعب الذي يمكنه تحقيق الحذاء الذهبي، وأجاب: "إنه أمر صعب للغاية، أود أن أخبرك بنزيما، لكن مع الإصابة الآن. يمكن أن يخرج نيمار ويفسد الأمر، أو ميسي، يبدو أن كريستيانو قد جاء إلى كأس العالم كضيف والناس لا يعتمدون عليه بسبب كل التحركات التي قام بها في مانشستر يونايتد، ولكن!".

وواصل: "عندما يتحدث الناس عن رونالدو فإنهم ينسون ما فعله، لا تنس، لأنك تعرف ما فعل. لكني دائما أحبه في فريقي".

وتحدث كاسياس عن تعامل المدرب لويس إنريكي مع وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا مع كأس العالم، فيما سئل عن تعامله الشخصي في هذا الصدد، لكنه أضاف ضاحكًا: "أنا نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأمر يزداد صعوبة بالنسبة لي، لقد تركته".