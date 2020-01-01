كاسياس: أحلم بالعودة إلى ريال مدريد

أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا يحلم بالعودة من جديد

قال إيكر كاسياس حارس المرمى الأسطوري لريال مدريد ومنتخب إسبانيا إنه يحلم بالعودة إلى الفريق الملكي في يوم من الأيام.

وأجرى إيكر كاسياس مقابلة عبر يوتيوب من البرتغال من أجل الحديث عن بعض الأمور والتي أبرزها مستقبل كرة القدم بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

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وحول ذلك، قال كاسياس إن أي قرار لإنهاء الليجا على الوضع الحالي سيكون قاسيًا، مؤكدًا أنه يؤيد تعديل مواعيد إجراء جميع المسابقات.

وأضاف: "إذا استمرت الليجا حتى سبتمبر سيكون ذلك خيارًا جيدًا حتى يستكمل الموسم بصورة طبيعية وحتى نتجنب فترات العدوى وانتشار الوباء"

وتابع: "العودة إلى ريال مدريد يومًا ما؟ لم لا، أود ذلك بالطبع وأحلم به، بالنسبة لي النادي يعتبر منزلي حتى ولو ابتعدت عنه لـ 5 سنوات كاملة منذ رحيلي عنه"

وأردف: "لقد قضيت هناك 25 عامًا وقضيت طفولتي ومراهقتي ومسيرتي الاحترافية كلاعب لريال مدريد، بالطبع سيأتي يوم وأعود فيه إلى هناك"

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يذكر أن الدوري الإسباني قد توقف في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وحتى الآن موعد استكماله غير معروف.