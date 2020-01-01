كاسياس: أحتفظ بعلاقة ود مع نجوم برشلونة الذين عاصرتهم

إيكر كاسياس يتحدث عن جيرارد بيكيه ونجوم برشلونة وفترته مع ريال مدريد وكأس العالم مع منتخب إسبانيا وأشياء أخرى

قال إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد والحارس السابق التاريخي لمنتخب إسبانيا إنه ما زال يحتفظ بعلاقات ودية مع نجوم برشلونة الذين عاصرهم.

وأعلن إيكر كاسياس اعتزاله كرة القدم منذ حوالي 3 أشهر ليسدل الستار على مسيرة تاريخية بقميص ريال مدريد ومنتخب إسبانيا رغم كل ما شهدته من سقطات.

وجاء حديث كاسياس إثر مسلسل وثائقي يمتد لـ 5 ساعات سيعرض على موفيستار يوم الجمعة السابع والعشرين من نوفمبر، ليتحدث إيكر حول كواليسه.

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وفي حديثه، اعترف كاسياس أن إحدى ذكرياته الرائعة كانت تحقيق كأس العالم مع المنتخب الإسباني في 2010 للمرة الأولى في تاريخ بلاده في إنجاز لم يتكرر منذ ذلك الوقت

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وأضاف صاحب الـ 40 عامًا أنه لا يزال يحتفظ بعلاقة ودية وصداقة لم يغيرها ما حدث في السنوات الأخيرة وتغيرات الزمن مع لاعبي برشلونة الذين تصادف معهم خلال مسيرته.

وتابع: "لقد بدأنا تسجيل المسلسل في يوليو 2019 وتمكن الجميع من رؤية ما يحدث في العالم، في ذلك الوقت كنت أعتقد أنني من الممكن أن أعود لألعب كرة القدم من جديد"

وأردف: "أعتقد أن جزء كبير من الناس سوف يعجبهم ما سيشاهدونه، لأن الناس سيرون ما حدث بالفعل خلال مسيرتي، تتغير أشياء كثيرة في عقلك عندما يحدث لك شيء مثل ما حدث لي."

وحول نجوم برشلونة قال: "أحتفظ بعلاقات ودية مع الجميع سواء نجوم برشلونة أو كل من عاصرتهم خلال مسيرتي مع المنتخب الإسباني وريال مدريد عبر السنوات التي لعبنا فيها كخصوم وأصدقاء وزملاء"

وأكد: "في كل هذه الحالات كان الاحترام المتبادل هو السمة الأبرز، لقد تحدثت مع بيكيه مؤخرًا ولدي علاقة لطيفة معه؛ هناك دائمًا لحظات يجب تذكرها مهما مر عليها سنوات طويلة"

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يذكر أن كادينا سير قد ذكرت أن إيكر كاسياس سيعود إلى ريال مدريد خلال الأيام المقبلة لكي يعمل في المؤسسة الخيرية التابعة للنادي الملكي.