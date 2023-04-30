كاسرًا رقمًا عمره 82 سنة.. لامين يامال يدخل تاريخ برشلونة

لامين يامال يدخل تاريخ برشلونة من أوسع أبوابه

دخل اللاعب الصغير لامين يامال التاريخ بعدما بات أصغر لاعب يشارك في تاريخ برشلونة ببطولة محلية؛ ليكسر رقمًا عمره أكثر من 82 سنة.

وشارك لامين في فوز برشلونة برباعية على ريال بيتيس، أمس السبت، في الدوري الإسباني بديلًا لزميله جافي في آخر سبع دقائق من المباراة.

واستدعى المدرب تشافي، يامال لمواجهة أتلتيكو مدريد قبل أسبوع، لكنه لم يشارك في أي دقيقة منها ولم يدشن بدايته إلا أمام بيتيس ليدخل التاريخ بعمر 15 سنة و9 أشهر و16 يومًا.

وكسر لامين رقمًا عمره أكثر من 82 سنة كان مسجلًا باسم فيثنتي مارتينيز الذي شارك أمام ريال مدريد وعمره 16 سنة و9 أشهر و5 أيام وكان ذلك يوم 19 أكتوبر من عام 1941.

لكن بحسب صحيفة ماركا فإن لامين ليس أصغر من ظهر بقميص برشلونة فمارتينيز ساجي لعب وعمره 14 سنة و6 أشهر و15 يومًا لكنها كانت مشاركة في بطولة كتالونيا.