"كاسترو يطيح بـ15 لاعبًا ويرفض ثنائي مانشستر يونايتد" .. مفاجآت كبرى في خطة النصر للموسم الجديد!

مفاجآت كبرى في أروقة النصر خلال الميركاتو الصيفي..

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن مفاجآت كبرى حول خطة نادي النصر، للاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، فيما يتعلق باستعداد الفريق الأول لكرة القدم، ومصير الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو.

النصر أنهى موسم 2023-2024، في وصافة جدول دوري روشن السعودي بـ82 نقطة، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح، فيما يستعد رفاق كريستيانو رونالدو للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق نسختها الجديدة للمرة الأولى في الموسم المُقبل.

وأوضح العنزي، عبر مساحة "بيان النصر"، على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن إدارة النصر تتجه نحو الاستغناء عن 15 لاعبًا دفعة واحدة، بين الأجانب والمحلية، بناءً على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي، في الموسم المقبل، إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30، كما يستعد النصر للاستغناء عن 3 لاعبين أجانب في الميركاتو الصيفي.

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وأضاف العنزي أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو، باقٍ على رأس الجهاز الفني لفريق النصر، في الموسم المقبل، وهذا الأمر محسوم، فيما كشف عن خطة الإدارة لحسم التعاقد مع لاعبين بدلاء للثنائي، السنغالي ساديو ماني والإسباني إيمريك لابورت.

وتابع "النصر ينوي بيع أو إعارة ماني، ويفاوض لاعبين في مركزه، كما يستهدف الفريق مدافعًا أجنبيًا أشول، بدلًا من لابورت، أما عن البرازيلي أندرسون تاليسكا، فهو حتى الآن مستمر، كما أن النصر لن يتعاقد مع كاسيميرو أو رافائيل فاران (ثنائي مانشستر يونايتد)".

وكشف العنزي عن خطة النصر نحو تغيير 3 لاعبين أجانب، كما يستهدف التعاقد مع 4 لاعبين محليين بشكل مبدئي، مضيفًا أن النصر يهتم بالتعاقد مع النجم البلجيكي كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، رغم التقارير الصحفية التي كشفت عن اتجاه اللاعب نحو رفض الانتقال إلى دوري روشن السعودي، لظروف أسرية.

ونوه العنزي بأن أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة، سواء (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، يملك موافقة من لاعبين؛ أحدهما يلعب كجناح أيسر، والآخر صانع ألعاب، كما يستهدف نادٍ سعودي، الحارس الأوكراني لونين، الذي قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.