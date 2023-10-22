مفاجأة غير متوقعة في الأجانب .. لويس كاسترو يستبعد نجمي النصر من مواجهة الدحيل!

من هو الثنائي الأجنبي الذي قرر لويس كاسترو استبعاده من مواجهة الدحيل الآسيوية؟

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، قرر المغامرة قليلًا خلال مواجهة الدحيل القطري الآسيوية المنتظرة، حيث قرر استبعاد اثنين من نجوم الفريق.

العالمي يستضيف الفريق القطري بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ووفقًا للصحفي على الحربي المهتم بالشأن النصراوي فإن كاسترو قرر إراحة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ لاعب وسط الفريق، رغم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال التوقف الدولي الأخير، رغبةً منه في منحه مزيدًا من الراحة، بعدما كان قد استبعده أيضًا من مواجهة الأمس أمام ضمك، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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كذلك أوضح الحربي أن المدرب البرتغالي قرر استبعاد صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا رغم حالة التألق الكبيرة التي يعيشها مؤخرًا، بخلاف الظهير البرازيلي أليكس تيليس.

وبذلك يكون خماسي النصر الأجنبي في المباراة هو: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أوتافيو، سيكو فوفانا وإيميريك لابورت.

يذكر أن النصر يتصدر مجموعته الآسيوية برصيد ست نقاط، يليه برسبوليس الإيراني بثلاث نقاط، ثم الدحيل بنقطة وحيدة، وأخيرًا استقلال دوشنبه الطاجيكي دون أي نقاط.