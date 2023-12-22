كاسترو يتحدث عن إنجاز كريستيانو رونالدو المرتقب .. ويكشف "خطته السحرية" في النصر

تصريحات لويس كاسترو بعد فوز النصر على الاتفاق

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كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن "خطته السحرية" التي يعتمد عليها، في قيادته للفريق الأول لكرة القدم.

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كاسترو تولى تدريب النصر، في صيف العام الحالي؛ حيث قاده للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -، والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي بعد فوز النصر (3-1) على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 18 من مسابقة الدوري، على أنه يعتمد على تجهيز اللاعبين ذهنيًا وبدنيًا، قبل أي مباراة.

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وأضاف: "القوة الجسدية.. تنتج في الأساس من الجاهزية الذهنية والبدنية؛ ما يجعل اللاعب قادرًا على الركض في الملعب دون تعب، والاحتكاك مع المنافس".

وعلى جانب آخر.. تغنى لويس كاسترو، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ قائلًا: "لاعب مميز ودائمًا ما يكون مؤثرًا".

وشدد كاسترو، على أن النصر لا يختلف عن جميع الفرق التي لعب لها رونالدو؛ مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرًا إلى أن تسجيل الأسطورة البرتغالية "هدفًا آخر"؛ سيجعله الأكثر إحرازًا للأهداف على المستوى العالمي، في عام 2023.

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