كاسترو طالبه بالتسخين ورونالدو حيّاه بـ"السلام عليكم" .. نجم النصر السابق يزور الرياض ويتمنى الفوز بكأس الملك!

زيارة مفاجئة من نجم النصر السابق..

SHAHID

أعرب الدولي المغربي نور الدين أمرابط، نجم فريق الكرة السابق بنادي النصر، عن سعادته الكبيرة بزيارة الرياض، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، معربًا عن تمنياته بتتويج الفريق بكأس خادم الحرمين الشريفين، في قمة الجمعة المُقبلة أمام الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقل نور الدين أمرابط إلى صفوف النصر في 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وشارك في تتويج الأصفر بلقب النسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بموسم 2018-2019، كما توج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين، قبل رحيله إلى آيك أثينا اليوناني في 2021.

وتحت عبارة "عاشق من العشّاق، ووفي من الأوفياء"، نشر النصر مقطعًا لنجمه المغربي السابق، أثناء زيارة مقر النادي في الرياض، حيث وجه رسالة قائلًا "السلام عليكم جمهور النصر، اشتقت إليكم كثيرًا، لدي ذكريات كثيرة هنا، حضرت لزيارة الرياض، ولأزور ناديي، وقت طويل مر، ثلاث سنوات لم أزر فيها السعودية، خاصة الرياض، من الجميل زيارة زملائي القدامى والجدد".

وحرص أمرابط على مصافحة المدير الفني للنصر، لويس كاسترو، حيث قال له "أنا جاهز إذا احتجتني، ولا زلت جيدًا، يجب أن تذهب لمنصة الإحصاءات وتشاهد أرقامي"، ليرد كاسترو قائلًا "سأضع سلطان خارجًا، لا مشكلة، قم بالتسخين!"، كما صافحه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما ألقى عليه السلام.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واستطرد "النادي يتطور كثيرًا، والمنشآت ما شاء الله، أتمنى لهم التوفيق، لنركز على الأشياء الجميلة وندعم الفريق، والجمعة إن شاء الله يتوج بالكأس".

ويستعد النصر لمواجهة الهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، في التاسعة مساء الجمعة المُقبلة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

SHAHID