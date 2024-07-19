"الفار يقول كلمته" .. كاسترو يحسم صحة هدف نجم النصر المثير للجدل في شباك فريق أوتافيو!

أجواء طريفة في معسكر البرتغال..

رصد نادي النصر لقطة طريفة من قلب معسكر الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم (الجمعة)، في البرتغال، بعد قرار المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين.

ويجري النصر معسكره التحضيري الأول في البرتغال حتى نهاية الشهر الجاري، يلعب خلاله 6 مباريات ودية، فيما تنطلق بعثة الأصفر إلى إسبانيا، لقضاء أسبوع، يخوض فيه مباراتين وديتين، قبل العودة إلى الرياض في 8 أغسطس.

ونشر المركز الإعلامي بالنصر، لقطة للاعب عبد الرحمن غريب، عبر منصة (إكس)، متسائلًا "ما هو قرار كاسترو والـVAR، هل انتصر غريب على أوتافيو وفريقه؟"

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واستقبل غريب كرة عرضية، ليودع رأسية تخطت خط المرمى بقليل، ليتوجه غريب إليها ويثبت اجتيازها لخط المرمى، بالكامل، فيما قرر المدرب كاسترو احتساب الهدف، وسط اعتراض من فريق أوتافيو.

ويستعد النصر لخوض ثاني مبارياته الودية (المغلقة)، أمام ماريتيمو البرتغالي، مساء اليوم، وذلك بعد تعادله في الودية الأولى أمام لوليتانو البرتغالي، بنتيجة (1-1)، حيث وقع محمد مران على هدف الفريق الوحيد.

ويستهل النصر مشواره في الموسم الجديد، بملاقاة التعاون في 14 أغسطس، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيما يخوض مباراة الجولة الأولى في دوري روشن السعودي، بمواجهة الرائد في 22 من الشهر المُقبل.