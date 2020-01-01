كاسانو: رونالدو الأصلي هو البرازيلي

أي رونالدو هو الأفضل؟

أثار النجم الإيطالي أنطونيو كاسانو الجدل بحديثه عن لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو والبرازيلي رونالدو نازاريو دا ليما، ومن الأفضل بين الثنائي.

وأثار عدداً من النجوم النقاش حول الثنائي رونالدو ومن منهما اللاعب الأفضل، سواء بينهما أو على مستوى التاريخ مقارنة مع آخرين مثل ليونيل ميسي ودييجو مارادونا.

وقال كاسانو في إطار حديث مع كريستيان فييري عبر إنستجرام: "تحية وقُبلة لرونالدو، ولكن رونالدو الحقيقي والوحيد، الظاهرة، كان لاعب خرافي".

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وأتبع: "عندما يسألونني عنه أقول إنه أفضل مهاجم بالتاريخ، لاعب من خارج هذا العالم".

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وسخر "فانتانطونيو" أيضاً من زميله السابق وأسطورة روما فرانشيسكو توتي: "توتي يقول إنه يتدرب مرتين يومياً؟ عن أي تدريبات يتحدث؟".

وأكمل: "يمكنه أن يخبرك أي شيء ولكن لن يستطيع أن يكذب علي، في العزل أنا واثق إنه أفضل ما يقوم به الصعود لغرفة نومه".

وتزامل كاسانو لفترة قصيرة مع رونالدو أثناء فترته في ريال مدريد ، قبل أن يعود لإيطاليا ويلعب بقميص سامبدوريا.