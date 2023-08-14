"كارييو باع الهلال" .. جورج جيسوس يثير الجدل بسر غير متوقع

أحمد فرهود
André Carrillo hilal 2023Al Hilal Twitter
الهلالخورخي جيسوسنيمارأندريه كارييودوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديانتقالات

تصريحات جورج جيسوس بعد مباراة الهلال وأبها

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد الفوز على أبها، مساء اليوم الإثنين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الهلال فاز (3-1) على أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت غياب العديد من اللاعبين الأساسيين؛ بسبب ضغط المباريات.

واعترف جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بمعاناة فريقه من الناحية الهجومية؛ على الرغم من تسجيل 3 أهداف، في شباك المنافس.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقال المدير الفني البرتغالي: "مالكوم دي أوليفيرا أنقذنا اليوم، بتسجيل 3 أهداف.. أنا انتظر من الإدارة، ضم مهاجمين جدد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي".

وحسب جميع المصادر المحلية والخارجية.. اتفق الهلال مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي.

وعلى جانب آخر.. فجّر جيسوس، مفاجأة من العيار الثقيل، في كلمته بالمؤتمر الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، بتأكيده على أن البيروفي أندريه كارييو، هو من طلب الرحيل عن الهلال.

وكشف جورج جيسوس، عن أن كارييو، سيحصل على "راتب أعلى" مع القادسية، الذي انضم إليه في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى؛ لذلك فضل الرحيل عن الهلال، خلال الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن النجم البيروفي، انضم إلى الزعيم الهلالي في صيف 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي؛ حيث سجل 29 هدفًا وصنع 34 آخرين، خلال 188 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

132874 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 72354كريم بنزيما
  • 7201خاليدو كوليبالي
  • 10804روبرتو فيرمينو
  • 5619نجولو كانتي
  • 13139مارسيلو بروزوفيتش
  • 23757صفقة أخرى
132874 الأصوات

اختيارات المحررين