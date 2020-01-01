كاريلي ينقل طلباته لإدارة الاتحاد ويُحدد الصفقات الجديدة

كاريلي نصح إدارة العميد بتركيز التعاقدات على اللاعبين المحليين

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد تخطيط إدارة النادي للتعاقد مع ثنائي محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن إدارة العميد تعمل حاليًا على استقطاب لاعبين محليين في خانة قلب الدفاع والمحور المتأخر.

إدارة الاتحاد ترغب في دعم خط الدفاع، مع المحافظة على البرازيلي برونو أوفيني والسعودي زياد المولد للبقاء مع الفريق.

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وتأتي هذه الخطوة من الإدارة بعد التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي نقل للإدارة ملامح احتياجاته في التقرير الفني الذي وضعه للموسم المقبل.

كاريلي نصح إدارة العميد بتركيز التعاقدات على اللاعبين المحليين في أكثر من مركز إذا توفر اللاعب الذي سيخدم الفريق.

كما أشارت الصحيفة إلى عدم وجود تغيير كبير في صفوف المحترفين الأجانب، حيث من المتوقع دخول البرازيلي جوناس دي سوزا بدلاً من المغربي كريم الأحمدي في حال لم يستمر مع الفريق الموسم المقبل.