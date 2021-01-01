كاريلي وميكالي .. "سوابق" اللاتينيين بشرة خير للهلال!

مواجهة "برازيلية" نارية في الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال

مباراة بكل تأكيد تتحكم في نسبة كبيرة من تحديد بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يواجه الاتحاد نظيره الهلال، ضمن الجولة 25 من منافسات البطولة بالموسم الحالي، حيث يتنافس الفريقان وبينهما الشباب على هذا اللقب مع تبقي 6 جولات فقط.

الهلال متصدرًا برصيد 48 نقطة والشباب وصيفًا برصيد 45 نقطة ومن بعدهما الاتحاد برصيد 42، فمن يسقط ويهدر نقطة قد تضيع عليه لقبًا في موسم استثنائي شهد الكثير من الإثارة والمتعة والمنافسة بين جميع الفرق.

مواجهة "لاتينية" برازيلية خالصة، على خط المباراة بين المديرين الفنيين، ميكالي مدرب الهلال وفابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد، ستشهد الكثير من الخطط والتكتيك من قامات قنية مميزة من أجل خطف نقاط المباراة.

وبالنظر في نتائج كلاسيكو الاتحاد والهلال في الـ10 سنوات الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين تحت قيادة فنية لاتينية في الفريقين، وجدنا مفارقة غريبة ومبشرة لجماهير الهلال، ونرصدها لكم خلال التقرير التالي ..

موسم 2016 / 2017

في الدور الأول من موسم 2016-2017 بالدوري السعودي للمحترفين كان يتواجد في القيادة الفنية للهلال الأرجنتيني رامون دياز وفي الجهة المقابلة نجد التشيلي لويس سييرا مدربًا للاتحاد، نجح وقتها الاتحاد من تحقيق الفوز بثنائية أحرزها أحمد عسيري وعبدالعزيز العرياني.

وفي مباراة الدور الثاني تواجد نفس المدربين أيضًا في القيادة الفنية، ولكن رد الهلال بقوة بالفوز بثلاثية مقابل هدف، أحرز وقتها للزعيم كلًا من كارلوس إدواردو وعمر خربين ونواف العابد، وسجل أحمد العكايشي هدف حفظ ماء الوجه للعميد وقتها.

وفي هذا الموسم تمكن الهلال من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، بعد تحقيق 21 فوزًا وتعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمتين.

موسم 2017 / 2018

في موسم 2017 / 2018 بالدوري السعودي للمحترفين تواجد أيضًا الثنائي رامون دياز ولويس سييرا في القيادة الفنية لطرفي الكلاسيكو الهلال والاتحاد، لتواصل مواجهات اللاتينيين إثارتها في مواجهات الكبيرين.

حسم وقتها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة اللقائين ذهابًا وإيابًا، حيث سجل ذهابًا فهد المولد للعميد وتعادل كارلوس إدواردو للزعيم، بينما في الإياب أحرز هدف الهلال مختار فلاتة ليرد عليه فهد الأنصاري بالتعادل.

وبنفس الطريقة، كُتب اللقب لصالح الهلال في نهاية الموسم برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الوصيف الأهلي صاحب الـ55 نقطة.

فهل تواصل مواجهات اللاتينيين كتابة اللقب للهلال خاصًة في حالة فوزه سيقطع خطوة جديدة نحو التتويج وسيبعد أحد منافسيه قليلًا "الاتحاد"، أم سيكون للعميد رأيًا آخر؟