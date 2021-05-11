الاتحاد يبحث عن بديل كاريلي، ويُحدد الشرط الأهم به

مصير المدرب لم يُحسم بعد

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة الاتحاد بدأت في البحث عن مدرب جديد تحسبًا لرحيل البرازيلي فابيو كاريلي الذي لم يُحسم بعد مستقبله مع الفريق، مشيرة إلى أن المدرسة الأوروبية هي المفضلة لدى النادي.

الاتحاد يعيش موسمًا رائعًا تحت قيادة كاريلي خاصة مقارنة بالموسمين الماضيين، فالفريق يتواجد ثالثًا في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال في الصدارة فيما كان قد كافح في الموسمين الأخيرين للبقاء في دوري المحترفين.

رغم ذلك، إلا أن الآراء في إدارة الاتحاد حول المدرب البرازيلي منقسمة، إذ يرى البعض ضرورة التمسك به وتجديد عقده فيما يذهب البعض الآخر في اتجاه استبداله بمدرب آخر يُناسب أكثر الوضع الجديد للفريق بعد تحسنه فنيًا وبدنيًا، ولذا لم يُفعل النادي بند تجديد العقد تلقائيًا والذي انتهى بنهاية أبريل الماضي.

الشرق الأوسط أوضحت أن الاتحاد بدأ اتصالاته مع بعض الوكلاء للبحث عن مدرب أجنبي جديد حال قرر رحيل كاريلي بنهاية الموسم، وأشارت إلى أن العميد يُفضل العمل مع مدرب من البرتغال أو رومانيا.

الشرط الأهم الذي حددته إدارة الاتحاد في المدرب الجديد حسب الشرق الأوسط كان عدم تجاوز راتبه السنوي لحاجز الـ2.5 مليون يورو.