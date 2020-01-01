كاريلو عن عودة الدوري: وتيرة اللعب ستتعافى سريعًا

كاريلو يكشف عن رأيه في مسألة عودة الدوري السعودي.

أكد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال، على أنه تعامل مع جائحة كورونا بهدوء، متمنيًا إيجاد لقاح للفيروس خلال الفترة القادمة.

كاريلو قال خلال تصريحات لصحيفة "أجينسيا برازيل": "تعاملت بهدوء في المنزل مع عائلتي، وأتدرب كل يوم من أجل الحفاظ على لياقتي، وكلنا جميعًا نشعر بالقلق الشديد بشأن الحالة في السعودية، ولكنهم اتخذوا إجراءات صحية سريعة جدًا، وسيطروا على الفيروس".

وكشف لاعب الهلال عن رأيه في استئناف النشاط الكروي بالسعودية، حيث قال: "أعتقد أن هناك مشاكل في عودة الدوري، ستتعافى وتيرة اللعب بسرعة كبيرة، وسيكون شعورًا غريبًا، خاصة وأن مشجعي الهلال كانوا حاضرين بشكل دائم في المباريات".

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أندريه كاريلو تابع: "علينا خلال الفترة القادمة التكيف مع الحياة الجديدة، وننتظر اللقاح، ولكن كل شيء سيعود لطبيعته، وسيكون هناك وقتًا ستكون فيه الأمور مختلفة قليلًا".

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وتحدث كاريلو عن مواجهة بيرو أمام البرازيل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث قال: "منتخب البرازيلي منافس قوي، ويمتلك لاعبين رائعين، وسيكون من الصعب مواجهته، ولكن في الملعب نحن 11 ضد 11 لاعبًا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم لاعب الهلال تصريحاته متحدثًا عن انتشار فيروس كورونا في البرازيلي، حيث قال: "أثق في جميع البروتوكولات التي حددتها فيفا والاتحاد القاري للعبة وسلطات الدول، وكل شيء سيكون على ما يرام".

ويعد كاريلو واحدًا من أهم لاعبي نادي الهلال السعودي حاليًا، حيث قاده للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، والمشاركة في كأس العالم للأندية.