أزمة بين نصرواي سابق ومحترف الهلال بسبب جروب الـ"واتساب"

لاعب الهلال الحالي يرغب في اخراجه من جروب "الواتساب"

يبدو أن هناك أزمة كبيرة بين الثنائي البيروفي كرستيان راموس لاعب نادي النصر السعودي السابق، وأندريه كاريلو لاعب نادي الهلال الحالي.

راموس كشف في تصريحات لأحدى صحف بلاده، أن لاعب الهلال الحالي يرغب في اخراجه من جروب "الواتساب" الخاص بلاعبي منتخب بيرو الأول لكرة القدم.

وأكد راموس إنه على الرغم من ابتعاده عن التواجد مع منتخب بيرو إلا أنه مازال متواجد في الجروب الخاص باللاعبين الذين تم استدعائهم لارتداء قميص المنتخب من قبل.

وقال مدافع العالمي السابق في تصريحاته : "كاريلو في يريد إخراجي من مجموعة لاعبي المنتخب البيروفي على تطبيق واتساب، على الرغم أنني ما زلت أحتفظ بالتواصل مع زملائي القدامى بمجموعة المنتخب".

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وأكمل المدافع البيروفي : "بالتأكيد افتقد اللعب مع منتخب بلادي، وسأعمل بكل قوة على العودة إلى هناك من جديد، لقد كنت دائمًا معم طوال الفترة الماضية".

يُذكر أن كاريلو قد تمكن من المساهمة مؤخرًا في قيادة نادي الهلال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ليضرب الفريق موعدًا مع نادي أوراوا ريدز الياباني".