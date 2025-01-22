"جعلنا الأمر سهلًا على برشلونة".. نجم بنفيكا يكشف أسباب رحيله "صغيرًا" عن ريال مدريد

ماذا قال كاريراس؟

قدّم الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس مستوى مميزًا مع فريقه بنفيكا في مواجهة برشلونة، رغم الخسارة (5-4) مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال صاحب الـ21 عامًا في تصريحات بعد المباراة: "افتقرنا إلى معرفة كيفية إيقاف اللعب، لكن ليس بطريقة قبيحة، بل بالحفاظ على الكرة لفترة أطول قليلًا، لم نتمكن من ذلك، كنا متراجعين للغاية وجعلنا الأمر سهلًا على برشلونة".

وعند سؤاله عما إذا كان "هذا الأداء قد يقوده إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإسباني؟"، أوضح في تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد": "لا أحد يعرف أبدًا، لكن لدي عقد لسنوات عديدة هنا في بنفيكا، وأنا سعيد. لقد منحوني فرصة للنمو وأنا مدين لهم بكل شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يتعلق بأسباب رحيله عن ريال مدريد عام 2020 (كان ضمن فريق تحت 17 عامًا): "أردت المجيء إلى إنجلترا (مانشستر يونايتد) لأتحسن في الدفاع وأصبح لاعبًا متكاملًا".

وختم: "من المستحيل ألا أتقدم وأنا أسجل الأهداف كل يوم في التدريبات ضد كريستيانو وماتا وسانشو وراشفورد".

يشار إلى أن كاريراس انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في 2017 قادمًا من ديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يرحل صوب مانشستر يونايتد في 2020، ومنه خرج على سبيل الإعارة إلى "بريستون (2022)، وغرناطة (2023)، وبنفيكا (2024)، قبل أن يرحل بشكل نهائي إلى النادي البرتغالي مقابل 6 ملايين يورو في الصيف الماضي.