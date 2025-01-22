اللاعب أقنع ديكو ولكن! .. بنفيكا يجعل مهمة برشلونة للتعاقد مع ألفارو كاريراس مستحيلة

نجم بنفيكا مطلوب في الكامب نو

أقنع ألفارو كاريراس، مدافع بنفيكا، ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، تمامًا بقدراته واستحقاقه اللعب مع الفريق الكتالوني، لكن مع ذلك تبقى مهمة ضمه مستحيلة، حسبما وصفتها صحيفة سبورت الإسبانية.

الظهير الأيسر كان أفضل لاعبي فريقه خلال مواجهة بنفيكا وبرشلونة في البرتغال مساء أمس، والتي انتهت بفوز الضيوف 5-4 بعد لقاء يُعد الأكثر إثارة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ديكو يُتابع كاريراس منذ بداية الموسم تمهيدًا لضمه للبارسا، وقد اقتنع تمامًا به، لكن طلب بنفيكا الحصول على 50 مليون يورو للتخلي عنه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، يجعل المهمة مستحيلة على البارسا الذي حارب لآخر رمق ليُسجل لاعبيه باو فيكتور وداني أولمو في قائمته للنصف الثاني من الموسم بسبب مشاكله المالية والاقتصادية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النادي البرتغالي غامر بالفعل وراهن على انفجار كاريراس حين دفع 6 ملايين يورو لضمه من مانشستر يونايتد، وقد فاز بالرهان بعدما أصبح صاحب الـ21 عامًا مطلوبًا في عديد الأندية مثل أتلتيكو مدريد وريال مدريد ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.

يشار إلى أن كاريراس انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في 2017 قادمًا من ديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يرحل صوب مانشستر يونايتد في 2020، ومنه خرج على سبيل الإعارة إلى "بريستون (2022)، وغرناطة (2023)، وبنفيكا (2024)، قبل أن يرحل بشكل نهائي إلى النادي البرتغالي مقابل 6 ملايين يورو في الصيف الماضي.