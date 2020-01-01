كاراجر: غياب صلاح يسلط الضوء على ضعف ليفربول

هل يبدو صلاح دليلًا على ضعف ليفربول كلوب؟

قال أسطورة نادي ليفربول جيمي كاريجر إن ظهور الفريق بهذا الشكل بدون محمد صلاح يسلط الضوء بصورة كبيرة على الهشاشة والضعف.

وكان ليفربول قد تعادل سلبًا في ديربي الميرسيسايد أمام الجار إيفرتون بدون أهداف في أولى مبارياته الرسمية عقب العودة من التوقف بسبب كورونا.

وحول الأداء الهزيل والنتيجة السلبية لليفربول اليوم قال جيمي كاريجر نجم الفريق السابق إن غياب صلاح أثر كثيرًا، ولكن ذلك له يشير بالسهم إلى بعد آخر.

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وغاب النجم المصري عن مباراة الديربي يوم الأحد ضد إيفرتون، حيث جلس على مقاعد البدلاء بعد مشاكل على مستوى الفخذ حرمته من المشاركة.

وأضاف كاريجر في هذا السياق: "لقد كان الأداء هزيلًا، على الرغم من سيطرة ليفربول على المباراة، إلا أنهم لم يتمكنوا من خلق أي فرص خطيرة تهدد المرمى"

وتابع: "ثلاثي ليفربول الهجومي يمثل رعبًا لأي فريق في أوروبا، ولكن عندما يخرج أحدهم يكون هناك انخفاض كبير في المستوى لا يعوضه الثنائي الآخر"

وأردف: "عندما سقط ليفربول في فخ التعادل الأول له هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد حدث ذلك لأن صلاح لم يشارك، أوريجي سجل في أوقات حاسمة ولكنه لا يمتلك نفس الجودة"

وأكمل: "مينامينو جيد والبقية يقدمون الإضافة كذلك، ولكن غياب أي من أفراد الثلاثي الأمامي يظهر ليفربول هشًا للغاية خاصة وإن كان غيابًا طويلًا"

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يذكر أن محمد صلاح ساهم رفقة ماني وفيرمينو في تسجيل 49 هدفًا لليفربول هذا الموسم، في الوقت الذي لم يصل فيه زملائهم مجتمعين إلى نفس العدد من الأهداف.