كارلو أنشيلوتي عن تدريب البرازيل: لن أرحل عن ريال مدريد حتى يطردونني!

كارلو أنشيلوتي يُثني على المغرب ويتمسك بريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، استمراره مع الفريق الإسباني وعدم مغادرته حتى طرده من النادي!

ومنح كارلو ريال مدريد آخر ألقابه، أمس السبت، بعد فوزهم على الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية. ليكون اللقب التاسع له مع الفريق المدريدي خلال فترتين.

وعبر أنشيلوتي عن رضاه عن تطور فريقه ولاعبيه وبأن الفوز سيمنحهم حافزًا للدفاع عما تبقى من بطولات ينافسون فيها هذا الموسم.

وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن مستقبله مع ريال مدريد الذي ينتهي تعاقده معه في صيف 2024 وقال: "لن أرحل من هنا حتى يطردونني".

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت قرب كارلو من تدريب المنتخب البرازيلي الذي يبحث عن خلفية لمدربه تيتي منذ نهاية مونديال 2022.

وأثنى المدرب الإيطالي على الأجواء التي عاشها فريقه في المغرب، مستضيف كأس العالم للأندية، وتشجيع الجمهور واحترامهم لفريقه، مؤكدًا مغادرتهم المغرب وهم في غاية السعادة.