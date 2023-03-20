كارلو أنشيلوتي يهاجم التحكيم بعد الكلاسيكو وتشافي يرد محذرًا: منطقة مفرقعات

التحكيم الإسباني في مرمى الانتقادات وكلُ يُغني على مصلحته

أخذ التحكيم أو حكم الفيديو المساعد VAR حيزًا كبيرًا من الحديث عقب الكلاسيكو من مدربي الفريقين، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أو تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وحقق برشلونة الفوز على ضيفه ريال مدريد 2-1 في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما في الدوري الإسباني، أمس الأحد. بعدما ألغى VAR هدفًا قبلها لريال مدريد بداعي التسلل.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "لم نفز بسبب تسلل ما زلنا نشك في وجوده. سنعود لمدريد بشكوك كبيرة".

وعن هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة 3 مرات هذا الموسم- مباراة أمس والسوبر وذهاب نصف نهائي كأس الملك- علق المدرب الإيطالي "لدينا شكوكنا عن مباراة السوبر. لكن مباراة اليوم لا يمكننا الشك عن مباراة كهذا. ملعب وخصم صعب، لكننا أدينا جيدًا ولم نستحق الهزيمة".

وأكد كارلو أن الهزيمة جرحت فريقه لكنهم فخورون بما قدموه "لو خططنا للمباريات ولعبناها كما فعلنا، فواثقون من فوزنا بشيء بنهاية الموسم".

ويبتعد ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني التي يتربع عليها برشلونة بفارق 12 نقطة، وخسر فريق العاصمة من منافسه في ذهاب نصف نهائي كأس الملك ويتبقى لديه المنافسة في بطولة دوري الأبطال التي يحمل لقبها وسيلاقي في ربع نهائيها تشيلسي.

وعبر الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن مفاجأته من حديث كارلو انشيلوتي عن التحكيم.

وعلق تشافي على المباراة وقال: "سيطرنا على المباراة وسنحت لنا فرصًا أكثر. الهدف الملغي جاء من سوء تفاهم. لكن في العموم كنا أفضل من ريال مدريد. التسلل واضحًا. كلمات أنشيلوتي فاجأتني لأنه عملي. لم يعد هناك نقاش. كنا الأفضل والنتيجة عادلة".

وواصل مدرب برشلونة "لو تحدثنا عن VAR اليوم فالأمر أشبه بالمفرقعات. التسلل واضح وهدف كيسييه عادل. دون تقنية حكم الفيديو المساعد كان الأمر سيصبح أكثر صعوبة ولهذا السبب أحبها لأنه عادلة".