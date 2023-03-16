كارلو أنشيلوتي يزيد التكهنات حول تدريب البرازيل بتصرف غريب مع أليسون!

تصرف أنشيلوتي يزيد التكهنات حول تولي قيادة منتخب البرازيل..

أثار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني الكثير من التكهنات حول تدريبه لمنتخب البرازيل في الفترة المقبلة، بسبب ما حدث منه بعد مباراة فريقه أمام ليفربول الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ويعد أنشيلوتي من أوفر المدربين حظًا لتولي تدريب منتخب البرازيل في الفترة المقبلة، خاصة بعد استقالة تيتي المدير الفني السابق من منصبه، في أعقاب الإخفاق في كأس العالم 2022، وتوديع البطولة من ربع النهائي أمام كرواتيا.

أنشيلوتي، وبعد فوز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وقف للحديث مع مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو لكن الغريب هو انضمام مواطنه أليسون بيكر حارس مرمى "الريدز" إلى الحديث.

والتقطت الكاميرات وقوف الثلاثي مع بعضهم البعض، لكن دون التمكن من التعرف على تفاصيل الحديث بينهم، بسبب وضع أيديهم فوق أفواههم، لكن لم يتمكن أليسون وأنشيلوتي من إخفاء المزاج الجيد لهم حيث ضحكا كثيرًا.

بالطبع يمكن أن يكون الأمر مجرد حديث عابر بين الثلاثي ولا يتعدى مجرد المجاملات بعد المباراة، لكن المظهر العام يوحي بغير ذلك.