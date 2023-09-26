كارلو أنشيلوتي يرد على تهديد تشابي ألونسو .. ويؤكد: لا أخشى توني كروس ولوكا مودريتش!

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2023-2024.

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على التقارير التي تحدثت عن تولي تشابي ألونسو مهمة تدريب الملكي خلفًا له في نهاية الموسم الحالي.

أنشيلوتي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الثلاثاء والمخصص لمواجهة لاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، تحدث عن فكرة تدريب ألونسو لريال مدريد، بالإضافة إلى موقف الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش مع الفريق.

وفي البداية تحدث أنشيلوتي عن الانتقادات التي تلاحقه بأنه لا يجرؤ على إجلاس مودريتش وكروس على مقاعد البدلاء، قائلًا: "أريد أن تعطيني ملخصًا لكل ما حدث معي، لا شيء لا شيء لا شيء يزعجني، هذه وظيفتي كما قلت من قبل".

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وأضاف: "ليس صحيحًا أنني لا أجرؤ على ترك مودريتش وكروس على مقاعد البدلاء، هنا كل المباريات مهمة، إذا كان علي الرد على كل الانتقادات سأقضي الكثير من الوقت هنا في غرفة الصحافة".

وعن رأيه في طرح اسم تشابي ألونسو كخيار مستقبلي لتدريب ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "أنا أعرفه، لأنه كان لاعبًا لدي، لديه معرفة هائلة بكرة القدم ويقدم أداءً رائعًا في باير ليفركوزن".

وتابع: "أتمنى له مثل راؤول أو أربيلوا أن يدرب ريال مدريد يومًا ما، لأنهم الأفضل ولأنني أحبهم كثيرًا، آمل أن يتمكنوا يومًا ما من تدريب هذا النادي".

وعن رد الفعل المتوقع من فريقه بعد خسارة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، قال أنشيلوتي: "كل فريق له خصائصه ولاس بالماس يلعب كرة قدم جيدة ولديه الجودة، نفكر في الفوز مرة أخرى وفي الرد السريع بعد ما حدث يوم الأحد".

يذكر أن ريال مدريد تراجع بعد خسارة الديربي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر وجيرونا الوصيف.