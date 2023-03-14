كارلو أنشيلوتي يرد على إيدين هازارد: الأهم أنه يحترمني ولهذا السبب لا يلعب!

مدرب ريال مدريد رد بشكل صادم على تصريح إيدين هازارد بشأن عدم وجود حديث بينهما في الآونة الأخيرة..

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على تصريح البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الملكي، بأنهما لا يتحدثان على الإطلاق في الآونة الأخيرة.

هازارد أجرى مقابلة مع شبكة "RTBF" البلجيكية، أكد خلالها على احترامه للمدرب الإيطالي، وأنهما لا يتحدثان مع بعضهما.

أنشيلوتي من جانبه، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة ريال مدريد وليفربول التي تقام مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا قرر الرد على تصريحات هازارد، وكشف السبب الذي يدفعه إلى عدم إشراكه في المباريات.

وقال أنشيلوتي: "العلاقة مع هازارد ليست باردة، لقد كان صادقًا للغاية لأنه صحيح أنني لا أتحدث معه كثيرًا، ولكن هذا ليس مهمًا".

وأضاف: "الأكثر أهمية هو أنه يحترمني بقدر ما أحترمه، وإذا لم يلعب فذلك لأن هناك الكثير من المنافسة لأن فينيسيوس جونيور موجود".

وتابع: "أنا سعيد بموقف فينيسيوس لأنه يتعين عليه التركيز على الملعب، حيث يمكن أن يكون أكثر نجاحًا".

هازارد كان قد أكد خلال تصريحاته أنه سيبقى مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل، وقال المدرب الإيطالي ردًا على ذلك: "مستقبل هازارد؟ للعام المقبل سيكون لدي اللاعبين الذين يضعهم النادي تحت تصرفي".